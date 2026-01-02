Kvalitets- och miljöansvarig till tillverkande företag
Har du förmågan att motivera andra och vara ledande i din arbetsroll?
Trivs du med att både arbeta självständigt och i team?
Är du engagerad och resultatinriktad och tycker det är kul att jobba med flera projekt samtidigt?
Har du minst 3-5 års erfarenhet inom kvalitets- och miljöledning?
Då kan det vara DIG vi söker!
Complete Partner söker Kvalitets och Miljöansvarig till vår kund.
Om tjänsten
Kvalitets- och miljöansvarig innebär ansvar för att säkerställa att företagets produkter och processer uppfyller både kvalitetsstandarder och miljökrav. Rollen innefattar strategisk planering, implementering av kvalitets- och miljöledningssystem, samt uppföljning och rapportering.
För rätt person kommer det finns stor möjlighet att påverka tjänstens utformning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera kvalitets- och miljöledningssystem enligt gällande standarder.
Utföra interna revisioner av kvalitets- och miljösystem.
Utbilda och stödja medarbetare i kvalitets- och miljöfrågor.
Analysera och rapportera avvikelser, risker och förbättringsmöjligheter.
Samordna miljö- och kvalitetsrelaterade projekt och initiativ.
Hålla sig uppdaterad med lagar och förordningar inom kvalitet och miljö.
Rapportering av miljörapport mm.
Regelbundna utvärderingar av kvalitets- och miljöresultat.
Årlig rapportering till ledningen om framsteg och områden för förbättring.
Tjänsten ligger direkt under VD i ett företag med korta beslutsvägar.
Din profil och erfarenhet
Som person är du en analytisk och systematisk tänkare med stor problemlösningsförmåga. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och innehar goda ledaregenskaper samt förmåga att motivera andra.
Du är engagerad och resultatinriktad i din personlighet. För att fungera och trivas i rollen ska man tycka att det är roligt och stimulerande att hantera flera projekt samtidigt.
Din personlighet ska innehålla flexibilitet och god anpassningsförmåga till förändringar på arbetsplatsen samt i lagar och standarder.
Krav för tjänsten är:
Relevant akademisk utbildning (t.ex. ingenjör, miljövetenskap, kvalitetsledning).
Minst 3-5 års erfarenhet inom kvalitets- och miljöledning.
Erfarenhet av att arbeta med ISO-standarder.
Kunskap om hållbarhetsfrågor och miljölagstiftning.
Ansökan
Vi på Complete Partner AB är de som utför rekryteringen till kunden samt är din kontakt under rekryteringsprocessen.
Du söker jobbet genom att skicka in din ansökan till: magnus.bagge@completepartner.se
Märk ansökan med "Kvalitetsansvarig"
Urval sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: magnus.bagge@completepartner.se Omfattning
