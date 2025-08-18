Kvalitets- och måltidsutvecklare till Restaurangenheten
2025-08-18
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du vara med och forma framtidens måltidsverksamhet för Västerås barn och elever? Som kvalitets - och måltidsutvecklare ansvarar du för det övergripande utvecklingsarbetet inom enheten och förvaltningen. Ditt uppdrag är att se och utveckla faktorer som bidrar till vår verksamhets syfte, att alla barn och elever ska få bra mat i magen - varje dag!Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Du arbetar nära verksamheten och driver, samordnar och kvalitetssäkrar det övergripande utvecklings-, kommunikations- och förändringsarbetet inom hela enheten i nära samarbete med din enhetschef och utvecklarkollega.
Du stöttar våra elva avdelningschefer i deras lokala utvecklingsarbete och säkerställer implementering av nya arbetssätt och rutiner. Du fångar upp behov och skapar förutsättningar för kompetensutveckling och utbildning för våra medarbetare och ledning.
I nära samarbete med vår nuvarande utvecklare driver du måltids- och verksamhetsutveckling som stärker organisationen i ett strategiskt perspektiv. Du säkerställer kvalitet och utvecklar arbetssätt inom alla skolformer på lokal nivå i nära samarbete med avdelningschefer, rektorer, elever och medarbetare.
Du har många olika kontaktytor vilket innebär att du hanterar kommunikation och information i olika former samt representerar enheten i en del sammanhang. Ditt uppdrag kan även innebära utredningar kopplade till politiska beslut eller andra strategiska frågor.
Din kompetens
Du har en akademisk utbildning som kostvetare eller liknande, alternativt relevant arbetslivserfarenhet, gärna kopplad till kommun eller offentlig sektor. Du har dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete, projektledning eller verksamhetsutveckling. Du kan skapa presentations- och utbildningsmaterial och anpassar din kommunikation efter målgrupp.
Du ser helheten och syftet med verksamheten för att kunna driva utvecklingsarbete med fokus på effekt, nytta och kvalitet, inte enbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Med ett starkt driv arbetar du både självständigt och tillsammans med andra för att nå verksamhetens mål. Du anpassar dig vid förändringar och behåller motivationen under ett långsiktigt förändringsarbete. Din lyhördhet och ditt engagemang gör att du får med dig andra och skapar goda samarbeten och relationer.
Vi erbjuder
Du får en meningsfylld chans att påverka och aktivt bidra till utvecklingen i en stor måltidsorganisation som ligger i framkant inom området. Du blir en del av en kompetent och erfaren ledningsgrupp med ett nära samarbete. Dessutom finns det stora möjligheter till personlig utveckling. Tillsammans skapar vi måltider som gör skillnad för både hälsa, lärande och trivsel.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Maria Coltman maria.coltman@vasteras.se 021-399302 Jobbnummer
9461842