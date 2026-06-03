Kvalitets- och hållbarhetssamordnare
Hvilan Utbildning AB / Organisationsutvecklarjobb / Burlöv Visa alla organisationsutvecklarjobb i Burlöv
2026-06-03
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Vill du vara med och driva kvalitet och hållbar utveckling i en organisation med höga ambitioner?
Hvilan Utbildning är en av Sveriges ledande utbildningsaktörer inom de gröna näringarna – med en lång historia, stark framtidstro och ett tydligt uppdrag: att bidra till ett hållbart samhälle genom utbildning i världsklass. Hos oss möts tradition och innovation i en inspirerande miljö där människor växer, utvecklas och gör verklig skillnad. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team och vara med och driva vår fortsatta resa framåt.
Vi söker nu en engagerad och strukturerad kvalitets- och hållbarhetssamordnare som vill bidra till att utveckla och säkerställa vårt arbete inom kvalitet, miljö och hållbarhet.
Om rollen
Som kvalitets- och hållbarhetssamordnare har du en central roll i att stödja verksamheten i arbetet med kvalitetsledning och hållbarhetsfrågor. Du arbetar nära ledning och medarbetare och säkerställer att våra processer håller hög kvalitet och utvecklas i linje med gällande krav och mål.
Arbetsuppgifter (strategiskt och operativt)
Utveckla och implementera organisationens strategi för kvalitet, miljö och hållbarhet
Säkerställa efterlevnad av relevanta standarder (t.ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
Ta fram mål, nyckeltal (KPI:er) och handlingsplaner för kvalitets- och hållbarhetsarbete
Ansvara för hållbarhetsrapportering (t.ex. CSRD, GRI eller liknande ramverk)
Säkerställa att hållbarhetsarbetet är integrerat i affärsstrategi och verksamhetsplan
Samordna och följa upp kvalitets- och miljöledningssystem
Samla in, analysera och rapportera data kopplat till kvalitet och hållbarhet
Driva konkreta förbättrings- och hållbarhetsprojekt
Utbilda och stötta chefer och medarbetare i kvalitets- och hållbarhetsfrågor
Hantera uppdragsuppföljning ur kvalitets- och hållbarhetsperspektiv
Delta i upphandlingar med kravställning inom kvalitet och hållbarhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning (t.ex. miljövetenskap, kvalitetsteknik eller motsvarande)
Erfarenhet av arbete med kvalitetsledning och/eller hållbarhetsfrågor
Kunskap om relevanta standarder och regelverk
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att driva processer och skapa engagemang i organisationen
Mycket god kommunikativ förmåga
För att lyckas i rollen är du:
Självständig och initiativtagande
Pedagogisk och trygg i att stötta andra
Noggrann och kvalitetsmedveten
Engagerad i hållbarhetsfrågor och utveckling
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stort ansvar
Möjlighet att påverka och förbättra verksamhetenPubliceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 3 juli. Ansökan med CV och kort personligt brev skickas till johan.harryson@hvilanutbildning.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Johan Harryson 070-590 14 02 alt johan.harryson@hvilanutbildning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: johan.harryson@hvilanutbildning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hvilan Utbildning AB
(org.nr 556606-6980), http://www.hvilanutbildning.se
Kabbarpsvägen 126 (visa karta
)
232 52 ÅKARP Kontakt
VD
Johan Harryson johan.harryson@hvilanutbildning.se 0705901402 Jobbnummer
9945322