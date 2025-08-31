Kvalitets- & Miljöchef till ACU
2025-08-31
DET HÄR ÄR VI
Visste du att många av de saker vi använder varje dag - från bilar och lastmaskiner till verktyg och elektronik - innehåller aluminiumdelar? Det är ett material som är starkt, lätt och kan formas med stor precision. På Aluminium Casting i Unnaryd (ACU) har vi specialiserat oss på att gjuta just sådana komponenter. Bland våra största kunder finns bilindustrin, där varje motor- och säkerhetsdel måste fungera med noll felmarginal. Det ställer höga krav - och det är just där vi gör skillnad.
Vi är 190 medarbetare som tillsammans driver hela kedjan - från utveckling och konstruktion till färdiggjutna delar. Vår produktion finns i Unnaryd i Småland, men våra komponenter finns över hela världen. I grunden handlar vårt arbete om något enkelt: att göra aluminium till pålitliga byggstenar för framtidens industri. Läs mer om oss på acu-ab.se. DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Fånga risker tidigare Vi siktar högt i vårt kvalitetsarbete och vill bli ännu mer proaktiva. Som vår nya kvalitetschef leder du arbetet med att systematiskt fånga risker tidigare i värdekedjan och rikta insatsen där den gör störst skillnad - till rimliga kostnader. Genom att vidareutveckla processer och samarbeten bidrar du till stabilare produktion och nöjdare kunder.
Göra kvalitet till allas ansvar Kvalitet och miljö är helt avgörande för vår affär med stora kunder inom bilindustrin. Din uppgift är att förankra kvalitetstänket ännu djupare i organisationen - så att varje operatör, tekniker och chef ser sin egen del i att förebygga fel och leverera högsta nivå. Det handlar om att öka förståelsen genom att översätta krav och standarder till något begripligt och användbart, och skapa engagemang kring kvalitet - och varför den inte kan tummas på.
Leda och utveckla kvalitetsavdelningen Du leder ett erfaret team med bred kompetens. Som deras chef ger du tydlig riktning, sätter rätt prioriteringar och hjälper teamet att ta nästa steg - både i arbetssätt och i samarbete med andra delar av verksamheten. Det är avgörande i en miljö där kraven från kunderna är höga och där vi utvecklas mycket som bolag. Som en del av ledningsgruppen är din roll också att koppla ihop kvalitets- och miljöfrågorna med helheten - från produktion och logistik till ekonomi och affär - och bidra till att beslut fattas på rätt grunder. Du rapporterar till VD och är placerad i Unnaryd.
DET HÄR ÄR DU
Erfaren kvalitetsledare inom industrin Du har erfarenhet av att leda kvalitetsarbete i tillverkande industri, gärna inom automotive. I tidigare roller kan du ha jobbat som kvalitetschef, produktionschef eller kvalitetstekniker med formellt eller informellt ledarskap. Genom dina uppdrag har du god förståelse för de olika processerna som driver kvalitetsarbetet på en industri, har vana av revisioner och kunskap om de standarder och certifieringar som styr branschen.
Affärsdriven med fokus på helheten För dig är kvalitet inte bara en teknisk fråga, utan lika mycket en affärsfråga. Du ser kopplingen mellan kvalitet, produktionsekonomi och kundnytta - och kan väga olika insatser mot helheten. I ledningsgruppen bidrar du med det breda perspektivet och kopplar ihop både miljö- och kvalitetsfrågorna med affär, produktion och leverans.
Trygg och kommunikativ Som person är du lugn och stabil, med förmågan att skapa förtroende både internt och hos kunder. Du är en skicklig kommunikatör som kan förklara komplexa saker på ett sätt som andra förstår. Vid tillfällen där det inte finns självklara svar lyssnar du in olika perspektiv, argumenterar för din linje och vågar fatta beslut - även när situationen är svår.
En tydlig och inlyssnande ledare I en organisation där mycket händer samtidigt är din styrka att skilja på vad som är viktigt nu och vad som kan vänta - och att hjälpa andra att göra samma sak. Som ledare är du närvarande, bygger tillit genom att lyssna och visar riktningen genom tydliga mål. Du kombinerar coachning med förmågan att utmana, och får på så sätt människor att både växa och ta ansvar. Med struktur och uthållighet håller du kursen och tappar inte drivet när saker tar längre tid än väntat - i stället entusiasmerar du andra och får dem att orka hela vägen.
AIM'S REFLEKTIONER
Som kvalitetschef på ACU sitter du mitt i både produktion och affär. Det handlar inte bara om att följa standarder, utan om beslut som direkt märks i leveranserna och i resultatet. Rollen kräver att du kan gå nära detaljerna i en komplex tillverkning och samtidigt lyfta blicken i ledningsgruppen.
Det här är en liten organisation där du får stort utrymme att ta tag i det som verkligen behöver göras. Kulturen är hjälpsam och nära, med många som jobbat länge och en vd som visar tillit och ger ansvar. Om du motiveras av sant teamarbete, att kunna påverka och verkligen ta kvalitetsarbetet till nästa nivå, då är det här en roll för dig.
DET HÄR HÄNDER NU
Tror du att det här skulle kunna vara din nästa roll? Då vill vi gärna höra från dig. Lämna ditt CV och kontaktuppgifter här nedan så snart du har möjlighet - vi går igenom ansökningar löpande fram till 21 september. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Anna Josefsson, 070-2066 286 eller anna@aimexecutive.se
OM AIM EXECUTIVE
Lön enligt överenskommelse
