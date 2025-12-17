Kvalitets- & Miljöchef med ansvar för reklamationer
2025-12-17
Vill du vara med och forma framtidens hållbara transportlösningar? Autokaross i Floby söker nu en engagerad och drivande Kvalitets- & Miljöchef med ansvar för reklamationer. Hos oss får du en central roll i ett marknadsledande företag med starkt fokus på innovation och tillväxt!
Om rollen
I rollen har du ansvar för och leder vårt arbete med reklamationer. Du har övergripande ansvar för att leda och utveckla processer inom kvalitet och miljö, ansvarar även för att processer och ledningssystem uppfyller interna och externa krav. Du rapporterar till VD.
Ansvarsområdet är brett och du jobbar bland annat med:
Leder och samordnar företagets kvalitets- och miljöarbete.
Arbetar med och Leder företagets arbete med reklamationer.
Arbetar fram rutiner och instruktioner ihop med processägare och implementerar i verksamhetssystemet.
Planera, initiera och sammanställa internrevisioner.
Sammanställa miljöaspekter och genomföra bedömning i Ledningsgrupp årligen.
Kontaktperson mot miljöförvaltningar och övriga externa organisationer inom området.
Samordnar externa revisioner.
Deltager vid revisioner som kunder utför på företaget.
Bevakar miljölagar, kvitterar ändringar samt informerar berörda verksamheter.
Din profil
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning och erfarenhet från liknande roll inom branschen. Du är van att arbeta med reklamationshantering, ISO-standarder och ledningssystem, och har ett genuint intresse för kvalitet, miljö, hälsa/säkerhet och hållbarhet. Du är strategisk, initiativrik och har förmåga att engagera och inspirera dina kollegor. Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Som person behöver du helhetssyn och strategisk förmåga, liksom att vara initiativrik med förmåga att driva sitt ansvarsområde. Ditt arbetssätt vill vi är resultatorienterat och strukturerat. Du är en naturlig och kommunikativ person som bidrar till kvalitetskultur genom att engagera våra medarbetare och vara en kulturbärare.
Vi Erbjuder Du erbjuds en tjänst i ett marknadsledande företag med starkt varumärke där du får stora möjligheter att påverka ditt ansvarsområde.
Autokaross är en trygg arbetsgivare med etablerade värdeord: Respekt - Engagemang - Kvalitet - Enkelhet - Hållbarhet.
Placeringsort är Floby och du rapporterar till VD.
Intresserad av att vara med på vår tillväxtsresa på Autokaross? I så fall är du välkommen med din ansökan som görs via stellaab.se senast 12 januari.
I denna rekrytering samarbetar Autokaross med Stella Rekrytering & Ledarskap. Mer information lämnas av rekryteringskonsult Sören Holmlind, 0515 - 128 00.
Om Autokaross
Autokaross i Floby AB är Sveriges ledande leverantör av påbyggnader till lätta transportbilar. Vi utvecklar, producerar och säljer påbyggnader som flak, skåp, kåpa till lätta transportbilar och servicebilar. Vi monterar även inredningar. Vår strävan är att produktutveckla hållbart inriktad på låg vikt och miljövänliga materialval för att möta framtidens krav på klimatsmarta produkter. Vi tillhandahåller i klasserna standard, anpassade, exklusiva och unika kundkoncept för ett tryggt ägande. Huvudkontoret i Floby är beläget utmed västra stambanan mellan Falköping och Herrljunga och vi har en avdelning i Södertälje.
Läs mer om oss på: Autokaross i Floby
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Stella Rekrytering & Ledarskap
Sören Holmlind soren.holmlind@stellaab.se 0706702552
9648675