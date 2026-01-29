Kvalitets- Miljöchef till Inission Syd i Malmö
Technogarden AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-01-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Technogarden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gillar du processer som fungerar i praktiken?
Vill du spela en nyckelroll i att säkerställa och utveckla Inission Syds kvalitets- och miljöarbete? Trivs du med att arbeta nära verksamheten, driva förbättringar och säkerställa att processer fungerar i praktiken? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att underhålla och utveckla företagets ledningssystem för kvalitet och miljö samt säkerställa att företaget arbetar i enighet med ISO 9001, ISO13485 och ISO 14001. Du kommer att vara en central del i organisationens kvalitets- och miljöarbete och arbeta tätt tillsammans med processägare, ledning och externa parter. I rollen ingår bl a:
• Ansvar för att bibehålla och utveckla ledningssystemet samt informera och implementera eventuella
förändringar till berörda parter
• Miljö- och hållbarhetsarbete inkl rapportering till kunder
• Riskhantering och riskbedömning av verksamheten, ny produktionsutrustning mm
• Leda/samordna validering av process, produkt och mjukvara
• Driva avvikelsehantering och kundreklamationer inklusive skapandet av nya rutiner
• Bidra aktivt i företagets förbättringsarbete
• Lagbevakning samt myndighetsrapportering
• Dialog och svara på frågor från kunder eller potentiella kunder rörande kvalitet, miljö och hållbarhet
• Delta i ledningsgruppens arbete
Tjänsten är baserad i Malmö men eftersom man utöver Malmö även har en fabrik i Borås krävs närvaro där några dagar i månaden.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant utbildning inom kvalitet/teknik samt dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom en tillverkande industri. Erfarenhet av elektronik- eller kontraktstillverkning är meriterande. Du har flerårig erfarenhet av kvalitetssystem som ISO 9001 och 14 001 samt med fördel även ISO 13 485.
Som person är du kommunikativ och drivande med ett pragmatiskt och möjlighetsorienterat förhållningssätt. Likaså är du noggrann med ett strukturerat arbetssätt och beredd att noga dokumentera ditt arbete. Du besitter en god fömåga i att analysera, se samband och driva förbättringsarbete. Du är en prestigelös lagspelare som har lätt att involvera, entusiasmera samt samarbeta och kommunicera med andra personer.
Vad erbjuder vi dig?
En bra arbetsmiljö med engagerade och positiva medarbetare är en förutsättning för varje framgångsrik verksamhet. På Inission arbetar vi kontinuerligt för att våra medarbetare ska känna sig trygga, omhändertagna och inkluderade.
Att vara en del av Inission innebär att du alltid strävar efter att överträffa förväntningarna. Du vaknar varje morgon och vill fånga essensen av en idé och göra den konkret. Om du älskar att samarbeta med kollegor som också drivs av viljan att förändra och förbättra världen, då är du välkommen till Inission.
Sök tjänsten
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jörgen Björkman, 0739-80 83 95. Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi vet inte ännu vem du är - men vi hoppas att du känner igen dig i detta. Tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technogarden AB
(org.nr 556276-5189) Arbetsplats
Inission Syd AB Kontakt
Jörgen Björkman jorgen.bjorkman@technogarden.se Jobbnummer
9712591