Kvalitets och hållbarhetsansvarig, Stora Enso Skog
Stora Enso Skog AB / Administratörsjobb / Ånge Visa alla administratörsjobb i Ånge
2026-01-07
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Enso Skog AB i Ånge
, Ljusdal
, Östersund
, Bollnäs
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Ser du skogen som en av våra viktigaste resurser och vill arbeta verksamhetsnära med kvalitet, miljö och utveckling? I den här rollen får du möjlighet att påverka arbetssätt och processer och bli en viktig del av vår fortsatta resa mot ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Låter detta som du? Då ser vi fram emot din ansökan!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
I den här rollen ansvarar du för att implementera och vidareutveckla affärsenhetens hållbarhetsstrategi i linje med företagets miljöledningssystem. Du arbetar både operativt och strategiskt med kvalitet, uppföljning och ständiga förbättringar kopplat till våra avverknings- och planeringsprocesser. Du blir en del av vårt specialistteam Harvesting Support, där du har ett brett kontaktnät och samarbetar nära både interna och externa intressenter.
Rollen innebär bland annat att du:
Samordnar och koordinerar kvalitets- och hållbarhetsarbetet i linje med miljöledningssystemet
Identifierar, analyserar och följer upp avvikelser samt stöttar verksamheten vid uppföljningar och rotorsaksanalyser
Säkerställer en kvalitativ implementering av instruktioner, rutiner och arbetssätt inom avverknings- och planeringsprocesserna
Leder och utvecklar förbättringsarbeten samt ansvarar för relaterade KPI:er
Planerar och genomför utbildningar inom aktuella processer
Utreder och följer upp miljöhändelser i rapporteringssystem IA
Medverkar i interna och externa revisioner
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete med stort eget ansvar där du får bidra till utveckling och förbättring inom vår skogliga verksamhet. Din kontorsplacering kommer vara på något av våra kontor inom verksamhetsområdet och du rapporterar till Harvesting Support Manager.
Vem söker vi
Vi söker dig som med din erfarenhet och ditt engagemang stärker och utvecklar arbetet inom ett eller flera av våra fokusområden; biodiversitet, koldioxid, markanvändning samt samhällen och socialt ansvarstagande. Du motiveras av att kommunicera, sprida kunskap och driva verksamhetsutveckling.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Akademisk utbildning inom skog, miljö eller kvalitet, alternativt motsvarande flerårig arbetslivserfarenhet
God kunskap och starkt intresse för natur- och kulturmiljö
God förståelse för virkesflöden och skoglig verksamhet
Förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och självständigt
En pedagogisk och kommunikativ styrka, gärna med erfarenhet av att hålla utbildningar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt men senast den 28 januari.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att Harvesting Support Manager Kevin Dahlberg på tel. 072 - 238 64 51 eller mejl: kevin.dahlberg@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
#LI-SEFOREST Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Skog AB
(org.nr 556009-5589)
841 31 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stora Enso Skog Jobbnummer
9671864