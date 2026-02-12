Kvalificerat stöd till FMV ledning
2026-02-12
Nu söker vi en ny medarbetare till Lednings- och ekonomistaben som vill arbeta med kvalificerat ledningsstöd och bidra till myndighetsledningens arbete. I rollen får du stödja generaldirektör och överdirektör med samordning, beredning och praktiskt genomförande av uppgifter som stärker myndighetens och Försvarets förmåga att göra Sverige och världen säkrare.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som kvalificerat ledningsstöd vid myndigheten kommer du att stödja generaldirektör och överdirektör genom samordning, beredning och praktiskt genomförande av arbetsuppgifter kopplade till ledningens dagliga arbete. Du deltar i möten på strategisk nivå, både internt och externt, inklusive internationella kontakter, samt utarbetar underlag som talepunkter, PM och presentationsmaterial, självständigt eller i samarbete med andra.
Rollen omfattar även mötes- och praktisk planering samt många kontaktytor och ställer krav på flexibilitet, förmåga att växla mellan strategiska och operativa uppgifter samt god samarbetsförmåga. Tjänsten ställer krav på hög integritet, god analytisk förmåga samt förmåga att hantera arbetsuppgifter med hög grad av noggrannhet och professionalism.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer frekvent.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen, du har aktuell erfarenhet av arbete nära myndighetsledning och/eller inom försvarssektorn. Vidare har du mycket god förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från Regeringskansliet och/eller från totalförsvarssektorn. Vi ser positivt på om du har aktuell erfarenhet av EU-frågor inom myndighet, annan offentlig förvaltning eller av internationella samarbeten. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av att bedriva organisationsövergripande strategiskt och analytiskt arbete samt av att sammanställa rapporter, beslutsunderlag och genomföra verksamhetsuppföljning. Det är även meriterande om du har vana av att bereda underlag, föra protokoll samt ta anteckningar i samband med möten och sammanträden.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är mycket flexibel och trivs i en roll med högt tempo, många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Du har god förmåga att snabbt ställa om, arbeta proaktivt och ligga steget före. Vidare är du strukturerad, självgående och har förmåga att prioritera och leverera med hög kvalitet även under tidspress. Du har ett tydligt helhetsperspektiv och god samarbetsförmåga samt är relationsskapande och bygger förtroendefulla kontakter både internt och externt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Befattningen är placerad vid Lednings- och ekonomistaben och har anställningstitel rådgivare.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Monica Häggkvist via mejl, monica.haggkvist@fmv.se
Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
