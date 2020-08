Kvalificerad utredande inspektör - Inspektionen för vård och omsorg - Administratörsjobb i Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-26Vill du skapa samhällsnytta och värna om välfärden tillsammans med kunniga kollegor med olika kompetenser? Vill du bidra till en säker omsorg av god kvalitet samt att motverka oseriösa aktörer från att verka inom omsorgsområdet? Då kan du vara den vi söker.Tjänsten är placerad i Stockholm, på avdelning öst som bedriver tillsyn av verksamheter inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst.2020-08-26Du kommer att ingå i en enhet där du som inspektör bidrar med din kompetens. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att göra ägar- och ledningsprövning av bolag som har tillstånd att bedriva verksamhet inom SoL och LSS. I prövningen ingår bland annat att inhämta, analysera och bedöma underlag samt skriva beslut och yttrande. Du arbetar dagligen tillsammans med inspektörskollegor med olika kompetenser inom och utanför enheten samt är aktiv i enhetens och myndighetens utvecklingsarbete. Som inspektör i IVO:s centraliserade team får du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär både granskning, analys, bedömning och sammanställning av en stor mängd data. Arbetet kräver mycket god utrednings- och analysförmåga samt flerårig vana av att utreda ofta komplexa bolagsstrukturer, kopplat till associationsrättsliga regler och ekonomisk och personlig lämplighet.Arbetet är i ständig utveckling och granskningen av de privata utövarnas lämplighet och insikt om att bedriva omsorgen med god kvalitet för brukarna är en pågående process som har många beröringspunkter även med tillvägagångssätten för ekonomisk brottslighet. Detta gör inspektörsrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och med utökade kunskaper i teamet ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Arbetet innebär många interna och externa kontakter, med IVO samtliga avdelningar, samverkande myndigheter, med företag, juridiska ombud, mediekontakter m.fl.Som inspektör arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med vår tillsynspolicy i ryggen för att fokusera på vad som är angeläget för enskilda och för olika grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt. Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet och effektivitet samt utgå från den statliga värdegrunden.KravprofilÄr du den vi söker?Du har flerårig utredningsvana och erfarenhet av att jobba med kvalificerat tillsyns- och analysarbete kopplat till riskbedömning av privata utövare inom tillståndspliktig verksamhet. Du är van att självständigt skriva utredningar och förslag till beslut av komplicerad juridisk och ekonomisk karaktär. Du är resultatinriktad och driver dina arbetsuppgifter självständigt samt har förmågan att sammanställa ofta komplex information på ett begripligt sätt.Vi söker dig som harAkademisk examen som IVO finner relevant för tjänstenFlerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete gärna inom offentlig förvaltningGod och aktuell IT- och datorvanaGoda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligtVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. För att lyckas i rollen ska du ha en god analytisk förmåga samt kunna granska och analysera på ett objektivt och sakligt sätt. Du ska kunna prioritera och strukturera arbetsuppgifterna samt ha förmåga att under tidspress leverera utredningar med hög kvalitet. Vi ser även att du har god förmåga att arbeta i en konsultativ roll med hög grad av serviceanda och flexibilitet där du lätt kan byta fokus. Rollen kräver god samarbetsförmåga samt att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.Det är av stor vikt att du kan hantera dina arbetsuppgifter professionellt och rättssäkert samt kunna tydliggöra och föra ett resonemang så att det blir begripligt för såväl allmänheten som professionella intressenter. Därtill har du en personlig mognad och klarar av att göra oberoende ställningstaganden och vara trygg i dessa. Vi ser också att det är viktigt att du är utvecklingsinriktad då myndigheten är i ständig utveckling.MeriterandeGod och aktuella kunskaper om ägar- och ledningsprövningHar erfarenhet av utredningsarbete av ekonomisk och juridisk karaktärHar erfarenhet från socialtjänsten och LSS- områdetHar erfarenhet av förvaltningsrättslig processföringVad kan IVO erbjuda dig?Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn och tillståndsprövning i Sverige. IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, - metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.Tjänsten gäller tillsvidare och inleds med en provanställning om 6 månader. Heltid, placering i stockholm.Ansök senast 13 september 2020Märk din ansökan med dnr. 2.1.1-33485/2020.Vi vill att du skickar in ett CV samt ett personligt brev där du presenterar dig själv och beskriver varför du tror att du är rätt person för tjänsten du söker. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju.För frågor om tjänsten kontakta enhetschef Anette Nilsson. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Susanna Jakobsson.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.IVO bidrar till en säker vård och omsorgIVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.IVO har omkring 700 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala avdelningskontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. IVO bildades 2013 och lyder under Socialdepartementet.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning. Månadslön.Sista dag att ansöka är 2020-09-13Inspektionen För Vård och Omsorg5333265