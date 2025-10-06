Kvalificerad svetsare till Karlstad
Vi söker en senior svetsare till ett stabilt och växande industriföretag i Karlstad som växt stadigt sedan slutet av 90-talet, både i Sverige och internationellt. Arbetsplatsen erbjuder kvalificerade tjänster inom konstruktion, tillverkning och montage, med fokus på kvalitet, långsiktighet och lönsamhet.
Dina blivande arbetskamrater består av ett 60-tal engagerade personer och en modern produktionsyta på 4250 m2 med kapacitet för tyngre bearbetning och svetsning. Företaget kännetecknas av korta beslutsvägar och stor flexibilitet. Arbetet utgår från kundens behov och samtliga medarbetare bidrar med tekniska lösningar. Detta är med andra ord ett företag där din insats verkligen gör skillnad, och där du har möjlighet att utvecklas tillsammans med teamet och kunderna. Uppdraget är en hyrrekrytering, som ska leda till anställning. Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med avancerad svetsning i ett företag där kvalitet, flexibilitet och korta beslutsvägar är en självklar del av vardagen? Vi söker dig som vill ta ansvar, utvecklas och vara med och driva spännande industriprojekt - både i Sverige och internationellt. Du kommer att svetsa MIG/MAG och får redan från början en senior befattning.
Teamet består av både mer och mindre erfarna svetsare, därför kan tjänsten redan från början utöver avancerad svetsning även innebära handledning av mer juniora svetsare. Det handlar inte om personalansvar eller att vara teamledare utan om att ta ansvar och dela med sig av kunskap och säkerhetstänk.
• Svetsning enligt ritning och specifikation (TIG, MIG/MAG)
• Leda och koordinera det dagliga arbetet i svetsgruppen
• Säkerställa att arbetet följer kvalitetskrav och tidsplaner
• Delta i planering och förbättringsarbete
• Samarbete med konstruktörer och montörerProfil
Vi söker dig som har minst tio års erfarenhet av svetsning. Vi ser helst att du har svetslicenser för 135-136 (MIG/MAG) och gärna även i de lite ädlare materialgrupperna, men om du har erfarenheten vi kräver trots att svetslicenserna har löpt ut kan du erhålla dessa på plats. Detsamma gäller Heta Arbeten Certifikat. Det viktigaste är att du är en duktig svetsare, kan läsa svetsspecifikationer och arbeta enligt EN 3834 och 1090. Din förmåga att läsa och tolka ritningar samt i förhand upptäcka kritiska moment och planera arbetet på bästa sätt är avgörande här. Svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav, likaså att du inte har några domar mot dig eller av annat skäl inte kan arbeta med säkerhetsklassade objekt.
• Flera års erfarenhet av svetsning inom industri
• God materialkunskap (gärna inom rostfritt, duplex, titan)
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
• Ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan. Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas. Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid. Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med. Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
