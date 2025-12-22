Kvalificerad regionjurist till Skolinspektionen, Region Söder
Statens Skolinspektion / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Skolinspektion i Stockholm
, Linköping
, Göteborg
, Lund
, Umeå
eller i hela Sverige
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Centralt i vår målbild är att alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har genom granskning en viktig och pådrivande roll för likvärdighet och goda kunskapsresultat i svensk skola. Inom verksamheten finns tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning för fristående skolor. Vi finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Göteborg, Linköping och Lund ingår i Region söder medan Stockholm och Umeå ingår i Region norr. Huvudkontoret med alla stödfunktioner är placerad i Stockholm.
Arbetsplatsen
Tjänsten är placerad i regionens stab och på kontoret i Lund. Arbetet sker i nära samverkan med övriga regionjurister men även med andra jurister vid Skolinspektionen. Du rapporterar till regionstabschef men arbetar också nära regionchefen bl.a. med ansvar för beredning av ärenden inför beslut.
Vi söker
Till rollen som regionjurist i Region söder söker vi dig som efter notariemeritering, eller annan motsvarande erfarenhet, har förvärvat flera års erfarenhet av arbete i domstol eller annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning. Du har bred juridisk kompetens med mycket god förmåga att göra rättsliga analyser och hantera komplicerade rättsområden liksom intresse för att informera och utbilda. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som regionjurist i Region söder kommer du främst att hantera frågor inom det skoljuridiska området men även annan lagstiftning inom det förvaltningsrättsliga området kan aktualiseras. Du kommer att bidra till utvecklingen av myndighetens juridiska tillämpning genom att samordna, följa upp och utveckla det juridiska arbetet. En viktig uppgift däri är att bevaka likvärdigheten i myndighetens bedömningar. Du kommer att fungera som stöd till regionledningen inför beslut och i utvecklingsarbete, samt till chefer och andra jurister och medarbetare i regionen. I arbetet ingår även att göra rättsutredningar och medverka till att implementera ny lagstiftning och praxis. Du har även ansvar för att sprida juridisk information i regionen. Kvalifikationer
Du har:
• Juristexamen och
• Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet.
• Flera års aktuell erfarenhet av arbete i domstol eller annat juridiskt arbete inom statlig förvaltning som Skolinspektionen bedömer likvärdig.
• Aktuell erfarenhet av skoljuridiska frågor
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor
• Erfarenhet från arbete i överrätt.
• Erfarenhet av arbete i en juridisk stödfunktion.
• Erfarenhet av tillsynsverksamhet.
För att lyckas i rollen behöver du vara självständig, trygg i din yrkesroll och ha god självkännedom. Du är kvalitetsmedveten och har mycket god samarbetsförmåga. Du är analytisk och kan snabbt sätta dig in i komplex information. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig klart, lättillgängligt och korrekt i både tal och skrift. Du kan på ett pedagogiskt sätt förmedla juridiska ställningstaganden till andra. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Skolinspektionen tillämpar 6 månaders provanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Placeringsort är på kontoret i Lund. Så ansöker du
Skicka din ansökan i form av CV och ett personligt brev (max 1 A4). Klicka på ansökan nedan. Dnr är SI 2025:12698 , sista ansökningsdag är den 19 januari 2026. Arbetsprov kan komma att genomföras.
Frågor
För upplysningar, kontakta Regionstabschef Niklas Sjölén.
Fackliga företrädare är Ulrika Kolben Waraanperä, Cecilia Haldén OFR och Ida Sköld Aliefendic Saco-S. Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
.
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolinspektion
(org.nr 202100-6065) Arbetsplats
Skolinspektionen Jobbnummer
9660814