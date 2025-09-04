Kvalificerad Redovisningskonsult till Saab
2025-09-04
Nu söker vi för SAAB:s räkning en kvalificerad redovisningsekonom.
Tjänsten är placerad i Linköping och vår kund behöver nu förstärka sin ekonomiavdelning med en kvalificerad redovisningsekonom som självständigt kan göra bokslut. I rollen erbjuder vi dig ett omväxlande och utvecklande arbete med stor frihet under ansvar. Konsultuppdraget är initialt på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Översyn och förbättring av Saabs rutiner och processer inom området mervärdesskatt * Löpande redovisning och avstämningar * Bokslut och rapportering för moderbolaget * Beräkning och redovisning av bolagsskatt * Kontakter med externa revisorer * Deltagande i diverse projekt.
Som redovisningsekonom hos Saab kommer du att få arbeta med ekonomi ur ett brett perspektiv, med särskild inriktning mot skatt och skatterapportering. Tjänsten passar dig som uppskattar att ha många kontakter och vill ta eget ansvar och initiativ.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du som person har en mycket god analytisk förmåga, där struktur och ordning är en självklarhet. För dig är efterlevnad av regler och deadlines viktigt, och du ansvarar själv för ditt arbete. Då du i rollen kommer arbeta nära övriga kollegor och Saabfunktioner, ser vi att samarbete och kontakt med andra är något du tycker är både roligt och viktigt.
Vi söker dig som har akademisk eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Vidare ser vi att du har runt fem års erfarenhet från liknande tjänst, och besitter en djup kompetens och ett stort intresse för redovisning och i synnerhet skatt. Du behöver ha goda kunskaper i Excel samt behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Hur du ansöker
Du söker tjänsten via www.sententiarekrytering.se.
