Kvalificerad redovisningsekonom till Västtrafik
2026-03-19
Att jobba hos oss innebär att på riktigt göra skillnad - för klimatet, samhället och människors vardag.
Vill du vara med och förverkliga vår vision om att göra hållbart resande till norm? Nu söker vi dig som vill bidra med djup redovisningskompetens och samtidigt utveckla våra arbetssätt när vi fortsätter att växa.
Om rollen
Som redovisningsekonom arbetar du självständigt med kvalificerat redovisningsarbete. Rollen innebär ett nära samarbete med controllers och andra delar av verksamheten för att ta fram underlag, genomföra beräkningar och utföra avstämningar.
Med tiden kommer du att arbeta med större delen av avdelningens redovisningsprocesser, såsom:
- bokslut
- anläggningsregister
- hantering av försäljnings- och intäktstransaktioner
- rapportering och koncernavstämningar
Du kommer även att bidra i arbetet med årsredovisning, inkomstdeklarationer, momsavstämningar och andra förekommande redovisningsfrågor.
Rollen innebär ett nära samarbete med redovisningschefen och är central i arbetet med att utveckla och förbättra våra processer, rutiner och vår interna kontroll.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, engagerad och drivande, och som trivs i en roll där du aktivt deltar i att vidareutveckla våra arbetssätt. Du har en stark vilja att lära och håller dig uppdaterad kring aktuella regelverk inom redovisning och skatt.
Med din gedigna erfarenhet inom redovisning, skatt och intern kontroll bidrar du med både trygghet och specialistkompetens i teamet. Du värdesätter samarbete och tydlig kommunikation samt delar gärna med dig av dina kunskaper. Samtidigt uppskattar du att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål.
- Högskoleutbildning inom redovisning eller motsvarande
- Minst tio års erfarenhet av bokslutsarbete, årsredovisningar, inkomstdeklarationer och andra redovisningsuppgifter
- Erfarenhet från både mindre och större organisationer (meriterande)
- Goda kunskaper i Excel och vana att arbeta i olika ekonomisystem
- Erfarenhet från en digitaliserad och utvecklingsorienterad ekonomiavdelning
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Västtrafik som arbetsplats
På Västtrafik är du med och påverkar människors vardag och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det händer alltid mycket hos oss. Vi som arbetar här drivs av ett stort engagemang för det vi gör. Vi är övertygade om hur viktigt det är att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och ges plats.
Som arbetsgivare är det viktigt för oss att skapa ett hållbart och flexibelt arbetsliv där våra medarbetare utvecklas och trivs. Som anställd har du fördelaktiga villkor, trygghet, många förmåner och möjlighet att arbeta på distans när verksamhetens behov tillåter.
Villkor och ansökan
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt huvudkontor i Skövde.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Tjänsten kan innebära resor till våra olika kontor i Västra Götalandsregionen. Beroende på uppdrag kan tjänsten också komma att placeras i säkerhetsklass. I slutskedet av processen kan tester och bakgrundskontroll förekomma, i enlighet med våra rutiner för kvalitetssäkrad rekrytering.
Välkommen med din ansökan senast 30 april 2026!
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lena Röxner på telefon 0707-84 77 94 eller mail mailto:lena.roxner@vasttrafik.se
.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Ersättning
