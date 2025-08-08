Kvalificerad montör
Nu söker vi en mekanisk montör till vårt kundföretag i Sjöbo.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som montör kommer du att arbeta med montering och validering av företagets produkter.
De flesta produkterna är helt mekaniska, men inslag av hydraulik, pneumatik och el-drift förekommer.
Seriestorleken är oftast mellan 1 och 50 st.
Arbetstid dagtid på plats i Sjöbo.
Kulturen som råder är inbjudande och genuin och du kommer i denna roll få möjligheten att interagera med många, kompetenta kollegor från olika team och avdelningar.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är en erfaren montör och är van att montera utifrån ritningar. Har du även jobbat med el är det en stor merit.
Du är noggrann och engagerad och jobbar gärna i ett team.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att bor inom pendlingsavstånd från Sjöbo.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Siversson, 0417-77 99 83.
Tillträde enl överenskommelse.
Ansök direkt då vi behandlar alla ansökningar löpande.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
