Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad / Hälsoskyddsjobb / Nyköping2021-07-08Nyköpings kommun har som mål att växa med 700 nya medborgare per år. Att växa innebär en rad spännande möjligheter men också nya utmaningar. Inte minst för att vi vill bevara det som gör Nyköping till en plats vi älskar. Att kunna ge utrymme för fler och ändå behålla småstadskänslan kräver att vi utvecklar staden varsamt.Vi på Samhällsbyggnad har som uppdrag att säkra att tillväxten sker på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi ser till att det finns lämplig mark för bostäder, företag och verksamheter samt platser för rekreation. Vi arbetar både strategiskt och operativt inom områdena mark- och exploatering, plan- och natur, miljö, livsmedel, bygglov, strategi samt samhällsbetalda resor alltid med den övergripande samhällsutvecklingen i fokus. Vi strävar efter att ha en effektiv och kundorienterad handläggningsprocess och vi genomför tillsyn i vårt myndighetsuppdrag inom områdena bygg, miljö och livsmedel. Uppdragen kommer från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Jävsnämnden samt Kommunstyrelsen. Vi är ca 100 medarbetare fördelade på 6 enheter och en stabsfunktion. Våra medarbetare är allt från ingenjörer och inspektörer av olika slag till handläggare och administratörer, samhällsplanerare med flera.Miljöenheten är en del av Samhällsbyggnad och jobbar med tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken på uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden. Vi står inför många spännande utmaningar i samband med att Nyköping växer och byggandet av höghastighetsjärnvägen Ostlänken.Miljöenheten består idag av 20 medarbetare med varierande arbetsuppgifter och inriktningar.Vi söker just nu två nya medarbetare för att ersätta två personer som går vidare mot nya utmaningar. Vi vill bidra till en bättre miljö för alla Nyköpings medborgare. Vill du bli en av oss?2021-07-08Som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Nyköpings kommun är du med och förbättrar miljön och människors hälsa. På Miljöenheten skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att arbeta med ärenden och bedriva tillsyn enligt miljöbalken. I din roll besöker du verksamheter, ger råd, kontrollerar brister och följer upp. Tjänsten är utåtriktad och det ingår mycket kundkontakt, bland annat att ge service och råd till Nyköpings företagare och allmänhet, men också kontakt med interna målgrupper och politiker.Vi söker nu två erfarna medarbetare till Miljöenheten som är intresserad av och vill jobba med miljö- och hälsoskyddstillsyn. Tjänsterna kan med tiden utvecklas efter kompetens och intresse.Du får också vara med och utveckla vår verksamhet eftersom vi strävar efter att hela tiden bli mer effektiva. Här har alla medarbetare en central roll och ett stort ansvar. Dina synpunkter på verksamheten är en viktig del av vårt systematiska arbete med ständiga förbättringar. Vi arbetar självständigt och i grupp i olika tillsynsprojekt där du bidrar med både dina erfarenheter och dina kunskaper - men du får också stöd av kollegor och möjlighet att utvecklas inom nya områden.Vi söker dig som har:högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdiggoda kunskaper i miljöbalken och förvaltningslagengod datorvana och god kunskap i OfficepaketetB-körkortGod förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftMeriterande är:arbetslivserfarenhet inom miljöområdeterfarenhet av tillsyn, handläggning och övrigt myndighetsinriktat arbeteerfarenhet och intresse för arbete med stora och små avloppsanläggningarerfarenhet och intresse av förorenade områden och massorerfarenhet och intresse för bullerfrågorDå du i din roll kommer att ha mycket kontakt med Nyköpings företagare och allmänhet lägger vi stor vikt vid din förmåga att kunna bemöta och kommunicera med olika målgrupper i olika situationer. Du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och är professionell i din yrkesroll. Du arbetar strukturerat och noggrant samt har lätt för att administrera och dokumentera.ÖVRIGTVid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växandekommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i enspännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation medmånga yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhälletsviktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engageradig i meningsfulla arbetsuppgifter. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation medmånga yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhälletsviktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engageradig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskildamänniskor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.