Kvalificerad ledningssekreterare
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2026-06-22
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Kvalificerad ledningssekreterare
Diarienummer PAR 2026/542
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Med cirka 1 700 anställda och en omsättning på 2,3 miljarder kronor är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vi bedriver forskning och utbildning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, och flera av våra utbildningsprogram hör till landets mest populära. Under vårt tak ryms allt från unga studenter till internationellt ledande forskare.
Fakulteten leds av en dekan och har en styrelse. Styrelsen ansvarar för strategisk planering och övergripande styrning samt utgör ett forum för diskussion och samordning av fakultetensverksamhet. Vid fakulteten finns också ett prefektråd som är rådgivande till dekanen, till exempel när det gäller underlag till fakultetsstyrelsens beslut.
Vid Sahlgrenska akademins kansli samlas det fakultetsgemensamma administrativa stödet till ledningen samt till utbildning och forskning. Här arbetar i dag cirka 45 medarbetare med ansvar för ekonomi- och utbildningsadministration, forskningsstöd, kommunikation, internationalisering, samverkan, HR och övrigt stöd till fakultetsledningen.
Vi söker nu en engagerad och professionell ledningssekreterare som kommer att arbeta nära vår dekan och vara ett viktigt stöd i det dagliga arbetet. Vill du arbeta i en dynamisk och akademisk miljö där du befinner dig mitt i händelsernas centrum?
Arbetsuppgifter
Som ledningssekreterare fungerar du som ett kvalificerat administrativt stöd till dekanen och utgör ett administrativt nav i verksamheten. Du har en nyckelroll i att skapa struktur och god planering i arbetet kring fakultetsledningen. Rollen innebär många kontaktytor och ett stort eget ansvar samt ett nära samarbete med dekanen och fakultetsledningen. Uppdraget är förtroendebaserat och kräver gott omdöme, integritet och hög grad av självständighet.
I rollen ansvarar du för att planera och samordna dekanens kalender, möten och resor samt säkerställa en väl fungerande mötesadministration. Du kallar till möten, förbereder beslutsunderlag och ansvarar för protokollföring samt för att möteshandlingar hanteras korrekt och i rätt tid. I uppdraget ingår även att samordna och administrera ledningsmöten och andra forum kopplade till fakultetsledningen.
Du fungerar som en viktig kontaktpunkt för både interna och externa kontakter och bidrar till en professionell och effektiv kommunikation. En viktig del av uppdraget är också att prioritera inkommande ärenden och strukturera flödet av frågor och kontakter till dekanen. Vidare ansvarar du för planering och genomförande av olika arrangemang, såsom promoveringar, ceremonier, konferenser och mässor. Genom ditt arbete bidrar du till struktur, planering och uppföljning i administrativa processer och stödjer fakultetsledningen i det dagliga arbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, professionell och har mycket god administrativ förmåga. Du trivs med att ha många bollar i luften och har förmåga att prioritera och fatta väl avvägda beslut i det dagliga arbetet.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete eller ledningsstöd
Har erfarenhet av mötesadministration, dokumenthantering och protokollföring
Är van vid att samordna och koordinera arbetsuppgifter i en miljö med många kontaktytor
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Har hög IT-mognad och god vana av digitala möten, planeringsverktyg och dokumenthantering
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, noggrann och professionell. Du har gott omdöme, hög integritet och förmåga att skapa struktur i komplexa sammanhang. Du är tydlig i din kommunikation och trygg i att prioritera, sätta gränser och strukturera flödet av frågor och kontakter till dekanen.
Vi erbjuder en varierad och ansvarsfull roll i en dynamisk akademisk miljö där du får möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet.
Urval
Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den som anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Sahlgrenska akademins kansli. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Annelie Tobin, kanslichef,
mail: annelie.tobin@sahlgrenska.gu.se
, tel. 031-786 30 27 eller Anders Gustavsson,
avdelningschef HR, mail: anders.gustavsson@gu.se
, tel. 031-786 38 60
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-08-17 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PAR 2026/542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153)
Medicinaregatan 3 (visa karta
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405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Akademins Kansli Kontakt
Avdelningschef HR
Anders Gustavsson anders.gustavsson@gu.se 031-786 38 60 Jobbnummer
9971983