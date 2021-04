Kvalificerad Kundtjänstmedarbetare/Kundsupport - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Mölndal

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Mölndal2021-04-07Är du student, har god datorvana och erfarenhet av kundsupport? Söker du en variationsrik tjänst där du får arbeta i ett team som präglas av personligt engagemang, lyhördhet, professionalism? Då har vi tjänsten för dig!Just nu söker vi på StudentConsulting en Kundtjänstmedarbetare/Kundsupport till vår kund Pacudo. Pacudo är en del av OptiGroup som är en l ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. Pacudo förser kunder med bland annat förpackningslösningar, tejp och sträckfilm genom ett brett sortiment av produkter.Att arbeta på kundsupport innebär att du är en del av ett team som har ett nära samarbete med säljare, kunder, leverantörer och andra avdelningar vid kredit- och logistikfrågor, reklamationer eller rådgivning om produkter. Målet är att kunna ge varje kund ett gott bemötande.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå utav:Ta emot, boka och leveransbevaka order som kommer via telefon och mailRegistrera och hantera nya kunder samt hantera inkommande ärenden gällande leverans, reklamation och produktutbudKontinuerligt arbete med att följa upp, kontrollera samt återkoppla till kund och kollegorDetta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du får en anställning hos oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Pacudo. Tjänsten planerar att starta omgående och du kommer inledningsvis jobba ca 3 dagar i veckan för att sedan växla upp till heltid under sommaren. Efter sommaren har du möjlighet att jobba på deltid igen för att kombinera jobbet med dina studier.2021-04-07För att lyckas i rollen ser vi att du:Studerar på Högskola, gärna inom logistik och/eller ekonomiHar mycket god datorvana och tidigare erfarenhet av arbete i affärssystemKunskaper i affärssystemet SAP är mycket meriterandeTidigare erfarenhet av kundsupport/serviceGoda kunskaper i OfficepaketetEngelska flytande i tal och skriftTidigare erfarenhet/kunskap inom förpackningslösningar är meriterandeErfarenhet från försäljning och/eller administration (gärna från tillverkningsindustrin) är meriterandeSom person ser vi att du har du en hög servicegrad och en stark kommunikativ förmåga, du inger förtroende och har lätt för att skapa relationer. Du är noggrann i ditt arbete samt har en god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du har lätt för att ta egna initiativ och är en självklar lagspelare.Passar ovan på dig? Tveka då inte på att söka! Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten tillsätts så fort vi finner rätt person.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5675901