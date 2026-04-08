Kvalificerad Kontaktperson - Skyddsplaceringar - Visstid
2026-04-08
Reviv arbetar nationellt med att ge stöd, vägledning och säkerhet till individer som befinner sig i utsatta och riskfyllda livssituationer. Vi erbjuder skydd, struktur och stöd i processer där individer bryter sig loss från destruktiva miljöer.
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande till vårt team som jobbar med skyddsplaceringar inom områdena avhopp från kriminalitet, Våld i nära relationer samt Hedersrelaterad kontext.
Som kvalificerad kontaktperson arbetar du nära individen och ger stöd i både vardag och myndighetskontakter.
Våld i nära relation
Arbeta med skyddsplacerade individer som utsatts för våld i nära relation.
Utföra säkerhetsbedömningar i samarbete med kollegor och externa aktörer.
Stötta klienten i krisreaktioner, stabilisering, trygghetsplanering och återuppbyggnad.
Hålla motiverande, stödjande och strukturerade samtal med fokus på trauma- och våldsförståelse.
Generella arbetsuppgifter
Ge praktiskt stöd utifrån upparbetad planering kring försörjning, sysselsättning och andra behovsområden.
Stötta i att skapa meningsfull vardag och fritid.
Dokumentera löpande genom journalföring.
Utföra drogtester vid behov.
Stötta individen i ADL-förmågor.
Delta i möten och uppföljningar tillsammans med andra aktörer.
UTBILDNING & ERFARENHET
Avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning till behandlingsassistent, social- eller specialpedagog eller likvärdig utbildning.
Erfarenhet av arbete med Våld i nära relation - exempelvis skyddat boende, socialtjänst, stödsamtal, kvinnojourer eller liknande verksamheter.
Vana av arbete som innefattar kontakt med olika myndigheter. (t.ex. socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård).
God kommunikationsförmåga och vana av att arbeta motiverande.
Utbildning och erfarenhet av MI - Motiverande samtal.
Dokumentationsvana.
MERITERANDE
Fördjupad utbildning om våld i nära relation, t.ex. FREDA, Patriark, SARA, riskbedömning eller traumaförståelse.
Utbildning i ÅP - Återfallsprevention.
Meriterande med yrkeserfarenhet av arbete med målgruppen, gärna inom områdena kriminalitet, beroendevård, socialtjänst eller psykiatri
Utbildning i LAB - Lågaffektivt bemötande.
Utbildning och erfarenhet av BBIC - Barnens behov i centrum.
Licens att utföra KSL - Kriminalitet som livsstil.
VI ERBJUDER
En utmanande, utvecklande och meningsfull roll där du får möjlighet att göra skillnad i individens liv.
En arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
KÖRKORT
Svenskt B-körkort krävs - gärna med tillgång till egen bil.
OM ANSTÄLLNINGEN
Tjänsten är en timanställning utifrån verksamhetens behov.
Vi försöker i största möjliga mån matcha våra behov med din tillgänglighet, men klientens och verksamhetens behov styr alltid planeringen. Behov kan finnas dagtid, kvällstid och helg.
Vi erbjuder fast timlön.
ÖVRIGT OM ANSÖKAN
Skicka in din ansökan med endast CV.
Reviv kommer begära in belastningsregister vid aktuell anställning.
Vi intervjuar löpande under ansökningsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: Rekrytering.skara@reviv.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559406-2050)
För detta jobb krävs körkort.
Reviver AB - Skara
9841472