Kvalificerad jurist till riksdagens utredningstjänst
2025-09-12
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Nu söker vi en kvalificerad jurist till sektionen juridik och statsvetenskap vid riksdagens utredningstjänst (RUT).
RUT tar fram underlag inom samtliga politikområden på uppdrag av riksdagens ledamöter, partigruppskanslier och utländska parlament. Som jurist på RUT ska du vara beredd att utreda frågor inom olika rättsområden. Det kan handla om att beskriva det aktuella rättsläget eller om att göra rättsliga analyser och bedömningar eller internationella jämförande studier. Det kan även handla om att utreda andra frågor än rent juridiska. Arbetet bedrivs i dialog med våra uppdragsgivare och ofta inom snäva tidsramar.
På sektionen juridik och statsvetenskap arbetar elva personer med juridisk, statsvetenskaplig och naturvetenskaplig bakgrund. Sektionens ansvarsområden är bland annat förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, miljörätt, skatterätt, straffrätt, EU-rätt, folkrätt och juridik inom försvarsområdet.
Som utredare vid RUT har du flera parallella uppdrag som varierar i komplexitet och omfång, och du behöver snabbt kunna sätta dig in i nya frågor och ämnesområden. Vi behovsanpassar våra utredningar, och vårt arbete styrs av integritet och objektivitet.Kvalifikationer
Du ska ha flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, till exempel som kammarrätts- eller hovrättsassessor eller jurist med likvärdig erfarenhet. Det är meriterande om du har god juridisk kunskap inom något av sektionens områden. Tidigare arbete inom Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet eller någon annan myndighet är också meriterande.
Arbetet förutsätter att du har god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du behöver också vara en skicklig skribent som kan presentera resultat för våra uppdragsgivare på ett pedagogiskt sätt på både svenska och engelska. Du trivs med att arbeta såväl enskilt som i grupp och har erfarenhet av att göra självständiga juridiska bedömningar.
Vi värdesätter engagemang, prestigelöshet och ansvarstagande och kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.
Anställningen är tills vidare men inleds med sex månaders provanställning.
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 3 oktober 2025.
Referensnummer: 76-2025/26.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
•
David Rydberg, enhetschef, 072-211 60 02
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb.
Riksdagsförvaltningen (org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se
