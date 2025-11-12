Kvalificerad Jurist Till Rättsenheten Spsm
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.
Rättsenheten ansvarar bland annat för att ge myndigheten stöd i juridiska frågor, deltar i myndighetens remisshantering. Enheten ansvarar även för myndighetens arkiv- och registraturverksamhet.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Den jurist vi söker ska arbeta med att ta fram myndighetens remissvar och ge stöd till verksamheten i juridiska frågor, bland annat inom områdena skoljuridik och allmän förvaltningsrätt. Men eftersom frågeställningarna har en stor juridisk bredd kommer du också att komma i kontakt med andra juridiska områden. Andra utredningar än rent juridiska kan också förekomma.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att svara på frågor från myndighetens olika delar, genomföra juridiska utredningar och hålla utbildningar.
Eftersom myndigheten har kontor över hela landet kan resor i tjänsten förekomma.
Din arbetsplats kommer antingen att vara på myndighetens huvudkontor i Härnösand eller i Solna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Jur kand eller juristexamen
• Flera års erfarenhet av arbete som jurist i myndighet och vara van vid att i det dagliga arbetet förklara juridik för icke-jurister på ett begripligt sätt
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska alternativt svenskt teckenspråk samt skrift på svenska
• Erfarenhet av att arbeta med skoljuridik
• Vana att självständigt driva uppdrag och eller ärenden.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att skriva remissvar
• Erfarenhet av praktiskt arbete som rör hälso- och sjukvårdsrätt och barnrätt
• Erfarenhet av praktiskt arbete som följer av funktionshinderpolitiken. Dina personliga egenskaper
• För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt
• Du trivs med att arbeta i grupp men också att driva ditt arbete självständigt inom ditt ansvarsområde
• Du är samarbetsorienterad, har ett positivt bemötande
• Har hög arbetskapacitet och är stresstålig
• Du är tydlig och har god analytisk förmåga.
ÖVRIGT
Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del på distans, om verksamheten tillåter det och i samråd med din chef.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
