Kvalificerad jurist Stockholm

Rättssakkunnig eller annan kvalificerad jurist Är du en skicklig jurist som är redo för en ny utmaning? Är du intresserad av frågor inom Familjerätt, arbetsrätt, affärsjuridik, fastighetsrätt? Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter och möjlighet att delta i utvecklingen av det rättsliga stödet i företaget. Arbetet förutsätter bred juridisk kunskap. Arbetet kommer att vara omväxlande och självständigt samtidigt som det också innebär mycket samarbete med andra, både inom och utom företaget.
Din bakgrund Du behöver ha goda juridiska kunskaper. Du är en skicklig jurist och en kvalitets- och resultatmedveten person som trivs med att driva processer framåt. Du har gott omdöme och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål, tidvis under snäva tidsramar. Flexibilitet och förmåga att snabbt byta fokus behövs i vår verksamhet. Du behöver också kunna samarbeta väl med personer på alla nivåer och med olika yrkeskategorier. Du är konstruktiv och pedagogisk. Din språkhantering och stilistiska förmåga är mycket god. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Dina egenskaper Du är orädd och ambitiös. Serviceinriktad och med känsla för estetik. Hos oss arbetar vi mycket under devisen frihet under ansvar, samtidigt som vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Är du intresserad maila gärna cv med bild och referenser.info@rekonstruktionsverket.se
