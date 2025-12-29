Kvalificerad jurist med inriktning cybersäkerhet
Försvarets Radioanstalt / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? FRA söker nu en kvalificerad jurist till rättsenheten med uppgift att stödja arbetet vid det nationella cybersäkerhetscentret (NCSC). Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som jurist med inriktning mot cybersäkerhet hör du till rättsenheten som är placerad vid chefsjuristens kansli. Chefsjuristen rapporterar direkt till myndighetens generaldirektör och har det övergripande ansvaret för att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med lag och annan författning. Chefsjuristen ska vidare verka för att myndigheten har ett ändamålsenligt författningsstöd och ansvarar för det rättsliga stödet till myndigheten. Chefsjuristen stöttas i detta uppdrag av en biträdande chefsjurist och av rättsenheten, där myndighetens jurister är placerade.
Ditt uppdrag består huvudsakligen av att lämna rättsligt stöd till det nationella cybersäkerhetscentrets (NCSC) verksamhet. Detta stöd innefattar att göra rättsutredningar, handlägga remisser och upprätta och kvalitetssäkra utkast till beslut, interna föreskrifter, avtal och överenskommelser. Du kommer bland annat att arbeta med frågor som rör cybersäkerhet, EU-rätt, personuppgiftsbehandling, offentlighet och sekretess, säkerhetsskydd, avtalsrätt och arbetsrätt. Du kommer också att hålla interna utbildningar. I ditt dagliga arbete har du många kontakter såväl internt inom myndigheten som externt gentemot Regeringskansliet, andra myndigheter och näringslivet.
Resor förekommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har en juris kandidatexamen eller juristexamen. Du ska även vara notariemeriterad eller ha motsvarande erfarenhet. Rollen kräver att du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från annan statlig myndighet, domstol eller motsvarande. Du har erfarenhet av att arbeta med komplexa rättsliga frågor och har goda kunskaper om statlig förvaltning. Du har mycket goda juridiska kunskaper. Du har också en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du är hovrätts- eller kammarrättsassessor och om du har erfarenhet av att arbeta i Regeringskansliet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med cybersäkerhet, utformning av föreskrifter, EU-rättsliga frågor, statsstöd, personuppgiftsbehandling eller frågor rörande offentlighet och sekretess. Därutöver är det meriterande med erfarenhet från försvars- eller säkerhetsområdet.
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och en mycket god analytisk förmåga. Du är van att bryta ner komplexa frågeställningar och problem. Tjänsten innebär att du arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra jurister och kollegor i andra yrkeskategorier. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, ett mycket gott omdöme och hög integritet. I perioder bedrivs arbetet under tidspress, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta snabbt utan att göra avkall på den rättsliga kvaliteten. Fokus kan ändras med kort varsel, vilket ställer krav på flexibilitet. Som person är du stabil och har lätt för att skapa, upprätthålla och utveckla relationer.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om NCSC besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är inledningsvis belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Framöver planeras arbetsplatsen flyttas till annan ort i Stockholm. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jessica Öhlund Andersson, bitr. chef på rättsenheten, på nummer 010-557 41 00. Fackliga företrädare nås på samma telefonnummer.
senast 2026-01-25
senast 2026-01-25 .
Referensnummer 2025FRA2566-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Ersättning

Enligt överenskommelse
