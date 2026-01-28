Kvalificerad handläggare Valmyndigheten
2026-01-28
Vill du arbeta tillsammans med oss för att säkra demokratiska och rättssäkert genomförda val? Nu söker vi dig som vill arbeta i en myndighet som har en viktig och central roll i den demokratiska processen.
Om jobbet
Valmyndigheten är central Valmyndighet och ansvarar nationellt för att planera, samordna och
genomföra allmänna val och folkomröstningar. Myndigheten har också ansvar för att hantera uppgifter inom ramen för Europeiska unionens medborgarinitiativ.
Som valhandläggare på Valmyndigheten deltar du i planeringen och genomförandet av val. Du deltar i utvecklingsarbetet som rör valprocessen vilket bl.a. innebär arbete med kommunikation, utbildning, utbildningsmaterial, kravställning och framtagande av rutiner inom arbetsområdet.
Du ger löpande stöd om regler och rutiner både internt och externt till bland annat länsstyrelser, partier och kommuner.
Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten och alla som arbetar för Valmyndigheten är anställda av Skatteverket med placering på Valmyndighetens kansli i Sundbyberg. Kansliet består av ca 45 medarbetare och du kommer att arbeta i team på vår valenhet.
Vårt arbete präglas av en respekt och stolthet över det viktiga uppdrag vi har. Du planerar din egen arbetsdag och driver ditt arbete både självständigt och tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig en flexibel arbetstid och det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Valmyndigheten behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar
- ha ett metodiskt och systematiskt arbetssätt
- ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp/alt 120 gamla poäng inom juridik eller samhällsvetenskap
- minst 2 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning.
Det är önskvärt erfarenhet av arbete med val, exempelvis i rollen som valsamordnare inom kommun eller länsstyrelse.
Bra att veta
Anställningen är ett vikariat från och med 1 maj t.o.m 30 april 2026.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På val.se och https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
Vår övergripande ambition är att Valmyndigheten ska vara en öppen, pålitlig och utvecklingsinriktad myndighet som bidrar till ett högt förtroende för det svenska valsystemet.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
