Kvalificerad handläggare till utbildningskontoret
Södertälje kommun / Administratörsjobb / Södertälje
2025-11-05
Vi söker dig som vill arbeta som kvalificerad handläggare på utbildningskontoret i Södertälje kommun med fokus på barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. En plats där du kan göra verklig skillnad.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som kvalificerad handläggare har du en central roll i att säkerställa rättssäker myndighetsutövning inom utbildningsområdet. Du arbetar med ärendehandläggning kopplat främst till förskola och fritidshem men även till andra skolformer som regleras i skollagen. Du ansvarar för att handlägga ansökningar, utreda, fatta beslut och kommunicera med vårdnadshavare, skolor och andra berörda aktörer.
Du samverkar nära andra handläggare, med medarbetare inom staben och verksamhetschefer på utbildningskontoret. Du bidrar till utvecklingen av våra administrativa processer och rutiner samt säkerställer att dessa är rättssäkra, effektiva och tydliga. Du kommer även att delta i samordningsuppdrag utifrån uppdatering av regelverk, klagomål och överklaganden, redovisning till nämnd samt dokumentation och uppföljning.
Vem är du?Dina personliga egenskaper
Du är en person som är noggrann, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du har lätt för att samarbeta, men trivs också med att arbeta självständigt. Du har ett professionellt bemötande och kan kommunicera tydligt med olika målgrupper. Du är nyfiken, strukturerad och har ett intresse för att utveckla verksamheten. Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten, exempelvis inom offentlig förvaltning, juridik eller samhällsvetenskap.
• Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom utbildningsområdet i offentlig verksamhet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God digital kompetens och vana att arbeta i administrativa system.
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samordnande.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom kommunal utbildningsförvaltning.
• Erfarenhet av processutveckling och kvalitetsarbete.
• Erfarenhet av att hålla i utbildningar eller workshops.
• Kunskap om skollagstiftning och andra relevanta regelverk.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
På utbildningskontoret erbjuder vi även dig:
• Ett viktigt och meningsfullt uppdrag där du bidrar till barns och elevers utbildningsresa.
• En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
• Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
• God balans mellan arbete och privatliv.
• Förmåner såsom fler semesterdagar efter ålder, tjänstepension, friskvårdsbidrag och årsarbetstid.
Utbildningskontoret har cirka 3 500 medarbetare och ansvarar för verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. Tjänsten är placerad inom enheten Uk Administration, som arbetar med stödprocesser för hela kontoret. Tjänsten är en heltidsanställning med placering på utbildningskontoret i Södertälje.
Välkommen till oss - där du gör skillnad varje dag!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Detta är ett heltidsjobb.
Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Enhetschef Uk administration
Tina Corell tina.corell@skolasodertalje.se 08-5230 1777
9589923