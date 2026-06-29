Kvalificerad handläggare
Norrtälje kommun, Enhetschefer barn och vuxna / Juristjobb / Norrtälje Visa alla juristjobb i Norrtälje
2026-06-29
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Vi erbjuder dig
I rollen som kvalificerad handläggare inom socialförvaltningen är du en del av framtidens socialtjänst. Du kommer att ingå i en organisation som aktivt arbetar med förbättringar och utveckling genom digitalisering och innovation. Din roll är att ge kvalificerat och rättssäkert stöd till socialförvaltningen.
För dig som är nyutexaminerad jurist ser vi att i rollen som kvalificerad handläggare kommer att ge dig stor erfarenhet av juridiskt arbete i offentlig verksamhet.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
I rollen som kvalificerad handläggare kommer du att hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar och registerutdrag enligt GDPR.
Du kommer även att ansvara för att förvalta den digitala utbildningen till nyanställda, informera och ge stöd om allmänna handlingar och begäran om allmänna handlingar samt ev. där tillhörande gränsområden till verksamheten.
In rollen som kvalificerad handläggare ingår också att ansvara för att återsöka medel från Migrationsverket avseende nyanlända.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Du ska ha juristutbildning eller annan akademisk utbildning som av arbetsgivare bedöms likvärdig.
Du ska ha förvärvat goda kunskaper i lagstiftningen om allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess.
Vi ser att du är bekväm med att arbeta i digitala miljöer och har goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med frågor gällande allmänna handlingar och begäran
Att du tidigare arbetat inom socialtjänst eller annan offentlig förvaltning
Goda kunskaper i verksamhetssystemet och Lifecare IFO (individ- och familjeomsorg)
Goda kunskaper i ärendehanteringssystemet Platina
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet
Välkommen till oss
Du kommer att tillhöra den administrativa enheten. Enheten leds av enhetschef, inom enheten är vi 19 medarbetare. Inom enheten ansvarar vi för bl.a. socialnämndens arkiv, registratur, nämndsekreteriat, administrativt stöd till verksamheten samt övriga administrativa arbetsuppgifter.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tjänsten är ett vikariat om 11 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100%
Tillträde: Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 35 000 kr - 38 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Intervjuer påbörjas efter ansökningstidens slut.Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 809 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje kommun, Enhetschefer barn och vuxna Kontakt
Enhetschef
Annette Hultkrantz annette.hultkrantz@norrtalje.se Jobbnummer
9982408