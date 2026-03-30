Kvalificerad handläggare
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Riksenheten för säkerhetsmål ingår i Nationella åklagaravdelningen. Riksenheten ansvarar för ärenden som hör till Säkerhetspolisens ansvarsområden. Verksamhetsorten är Stockholm.
Arbetet är starkt präglat av förtroende och integritet med höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har en hög säkerhetsmedvetenhet.
Som kvalificerad handläggare möter du en händelserik vardag med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt men också tillsammans med andra för att få det administrativa arbetet att fungera. Service är en stor del i ditt vardagliga arbete, både internt och externt.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att
ge åklagare administrativt stöd, t.ex. arbete i brottsmålsdiariet, hantera arkivering och utföra allmänna kontorsuppgifter
kontrollera, bedöma och registrera inkomna ärenden
vara kontakten utåt i många sammanhang och ge god service till allmänheten och till andra myndigheter
bereda ärenden som berör bl.a. Sveriges säkerhet och internationella ärenden
ta särskilt stort ansvar för kammarens administrativa verksamhet som ofta innebär hantering av sekretessbelagd information, och kunna utföra det arbetet, utan att ge avkall på noggrannheten, även under tidspress
självständigt arbeta med kvalificerade uppföljningar och kontroller
bidra till att utveckla riksenhetens administrativa rutiner.
Vardagen är händelsestyrd och det kan snabbt inkomma brådskande ärenden som gör att du behöver fatta snabba beslut och kunna göra en avvägning av vad som är brådskande eller inte.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som
har gymnasieexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har skicklighet som motsvarar flera års väl vitsordat arbete med administrativa uppgifter som Åklagarmyndigheten bedömer som relevant
ha erfarenhet av arbete i it-miljö och med digitala verktyg inom administration, telefoni, möten m.m.
ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Som person vill vi att du
har hög integritet och är säkerhetsmedveten
är noggrann, strukturerad och kan följa de förhållningsregler som finns
är självständig och ansvarstagande
är stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög
är serviceinriktad
är stabil och har god självkännedom
har lätt för att samarbeta och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande
med relevant eftergymnasial utbildning t.ex. inom ekonomi eller juridik
med god insikt i och förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och förståelse för de krav som detta kan ställa på administration och nära samarbete mellan myndigheterna
med intresse av att följa vad som händer i omvärlden, särskilt med avseende på säkerhetspolitiska frågor
med erfarenhet av arbete med internationella ärenden
att ha arbetat med säkerhetsskyddsklassade uppgifter på andra myndigheter.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader.
Arbetet sker i huvudsak på arbetsplatsen.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
Per Lindqvist, kammarchef 010-562 50 21 Jobbnummer
9825811