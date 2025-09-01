Kvalificerad cykelmekaniker

Bonne Mécanique AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-09-01


Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bonne Mécanique AB i Stockholm

Bonne Mecanique är Stockholms största servicenhet för cykelreparationer med allt från gamla damcyklar till avancerade eldrivna lastcyklar samt även försäljning av dessa.
Vi har för närvarande 2 butiker på Södermalm samt även en stor extern verksamhet över Stockholm som är kraftigt växande och vi söker även fler lokaler för etablering.
Vi söker nu en kvalificerad cykelmekaniker med minst 2 års erfarenhet, gärna certifierad utbildning från Bosch och Shimano.
Körkort, vana med kundhantering och butiksförsäljning är meriterande.
Teamet jobbar i en intensiv, stressig men också inkluderande miljö med stort eget ansvar att sköta sina arbetsuppgifter vilket ställer ganska stora krav på personlig mognad och social kompetens.
Har ni frågor är ni välkomna att maila till : ingemar@bonmeq.se eller ring 0707-780922

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Via mail : ingemar@bonmeq.se
E-post: ingemar@bonmeq.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cykelmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bonne Mécanique AB (org.nr 556973-1143)
Vartoftagatan 45 (visa karta)
118 30  STOCKHOLM

Kontakt
CEO
Ingemar Johansson
info@bonmeq.se
0707780922

Jobbnummer
9484844

Prenumerera på jobb från Bonne Mécanique AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bonne Mécanique AB: