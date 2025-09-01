Kvalificerad cykelmekaniker
Bonne Mecanique är Stockholms största servicenhet för cykelreparationer med allt från gamla damcyklar till avancerade eldrivna lastcyklar samt även försäljning av dessa.
Vi har för närvarande 2 butiker på Södermalm samt även en stor extern verksamhet över Stockholm som är kraftigt växande och vi söker även fler lokaler för etablering.
Vi söker nu en kvalificerad cykelmekaniker med minst 2 års erfarenhet, gärna certifierad utbildning från Bosch och Shimano.
Körkort, vana med kundhantering och butiksförsäljning är meriterande.
Teamet jobbar i en intensiv, stressig men också inkluderande miljö med stort eget ansvar att sköta sina arbetsuppgifter vilket ställer ganska stora krav på personlig mognad och social kompetens.
Har ni frågor är ni välkomna att maila till : ingemar@bonmeq.se
eller ring 0707-780922 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Via mail : ingemar@bonmeq.se
E-post: ingemar@bonmeq.se Arbetsgivarens referens
