Kvalificerad administratör med intresse för utveckling
Socialstyrelsen / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Ser du dig som en god och erfaren administratör, som vill utvecklas i din yrkesroll? Om du gillar att både planera och organisera samtidigt som du är skicklig på att sammanställa texter och göra presentationer, så är det dig vi letar efter. Hos oss får du ett omväxlande och roligt jobb på en arbetsplats som befinner sig mitt i samhällsdebatten.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Verksamhetsområdesadministratören är i första hand ett stöd till verksamhetsområdesdirektören.
Som verksamhetsområdesadministratör kommer du arbeta med omväxlande administrativa uppgifter som är både mindre och mer omfattande och som ofta har ett snabbt inflöde. Tjänsten innebär både självständigt arbete och samarbete med andra. Centralt i rollen är att skapa struktur och ordning så att vardagen fungerar smidigt för verksamhetsområdesdirektören. I det ingår bland annat att planera och strukturera verksamhetsområdesdirektörens kalender, och att planera gemensamma möten. Bland uppgifterna ingår också att boka lokaler, resor och konferenser samt att skriva mötesprotokoll.
Utöver de administrativa sysslorna förväntas du också kunna sammanställa texter och sammanfatta underlag och sätta ihop presentationer med bilder i Powerpoint. Det kan handla om material till konferenser och presentationer som direktören genomför eller behöver föredra på möten Det kan också handla om underlag som ska skickas från verksamhetsområdet till andra delar av myndigheten. Du behöver kunna sätta dig in i sakfrågor på ett övergripande sätt och ha en god kommunikativ förmåga.
Det finns möjligheter att växa i rollen, så att du kan komma med egna förslag om hur arbetet kan utvecklas. Du kommer att behöva ta många kontakter både internt och externt, så det är viktigt att vara trygg i att företräda både direktören och myndigheten. Tjänsten är placerad på verksamhetsområdet Utveckling, stöd och beredskap som består av fem olika avdelningar. Rättsavdelningen, verksamhetsstöd, kommunikation, digitalisering och krisberedskap.
Om dig
Då du kommer ha många kontaktytor både internt och externt vill vi att du har ett professionellt, positivt och prestigelöst förhållningssätt, och kan samarbeta och skapa goda relationer. Du är bra på att skapa strukturer och kan jobba både effektivt och långsiktigt. Du arbetar självständigt och kan hantera många uppgifter samtidigt. Du trivs med att ta ansvar, är bra på att ta egna initiativ och vågar fatta egna beslut. Det är viktigt att du är noggrann, stresstålig och en god kommunikatör. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
eftergymnasial samhällsvetenskaplig utbildning eller annan utbildning som myndigheten anser vara relevant
flerårig erfarenhet av att arbeta i en liknande serviceinriktad och administrativ roll där du har stöttat chef och vid behov medarbetare
vana vid att i ditt arbete skapa tydlig struktur och göra en effektiv planering för dig själv och andra
mycket goda kunskaper i MS Office (Outlook, Powerpoint, Word och Excel)
vana att arbeta i administrativa stödsystem
vana vid att sammanställa texter, skriva protokoll och göra bilder i Powerpoint
god vana vid att företräda gentemot externa parter
god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt goda kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet från arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
erfarenhet av arbete med direkt administrativt stöd till chef (till exempel som chefsadministratör, chefssekreterare).
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Under våren 2027 kommer vi flytta till nya lokaler i Solna Strand. Din tjänstetitel blir administratör och din placering är på verksamhetsområdet Utveckling, stöd och beredskap.
För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Vi använder oss inte av personligt brev i vårt urvalsarbete, du behöver därför inte bifoga detta.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta Verksamhetsområdesdirektör Linda Corsvall på mailto:linda.corsvall@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Anna Sevenheim på mailto:anna.sevenheim@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta angiven personalspecialist ovan. Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
Rålambsvägen 3 (visa karta
)
112 59 STOCKHOLM Kontakt
Anna Sevenheim anna.sevenheim@socialstyrelsen.se Jobbnummer
9848513