Kvalificerad administratör
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-05
Ett kortare konsultuppdrag på 50 % för dig som är vass i Excel och har en hög digital mognad för att snabbt kunna sätta dig in i system.
Om uppdraget
Vi söker dig som kan hjälpa HR-avdelningen med administrativt stöd inom arbetsrätt och lönebildning. Du ska arbeta med sammanställning av underlag, framtagande av statistik och förbereda presentationer. I rollen ingår att bidra till förbättringsarbete genom att komma med förslag.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
För detta uppdrag ska du ha god kunskap i MS Office 365, framför allt Excel. Du ska ha en hög digital mognad och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system. Du ska ha erfarenhet av att bearbeta och sammanställa statistik.
Du ska ha förmåga att sammanställa och presentera underlag på ett enhetligt, snyggt och lättförståeligt sätt.
För rollen är det viktigt att trivas med att arbeta självständigt.
Du erbjuds
För detta konsultuppdrag kommer du anställas hos Jurek och bli uthyrd till vår kund.
Uppdraget är på deltid, ca 50 % (20 h vecka).
Det förväntas starta 1 april 2026 och pågå till 21 juni 2026.
Bra att veta
Arbetet sker på plats i Norrköpings kommuns lokaler på Slottsgatan 116-118 och det finns möjlighet att arbeta på distans. Publiceringsdatum2026-03-05Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus på telefon: 076 002 69 85 eller alternativt via email livija.bekkhus@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
