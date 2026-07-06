Kuverteringsoperatör till Multiply i Järfälla
Multiply Solutions Sweden AB / Grafikerjobb / Järfälla Visa alla grafikerjobb i Järfälla
2026-07-06
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Vill du vara med i det bästa gänget i branschen? Är du noggrann, strukturerad och gillar att arbeta ihop med andra som älskar att se till att kunden får allt i rätt ordning i rätt tid? Då kommer du att trivas med att arbeta hos oss!
Om rollen
Rollen som kuverteringsoperatör ingår i vår distributionsavdelning och handlar om att köra våra kuverteringsmaskiner, i huvudsak är det Kern 3500 och 1600. Rollen passar dig som är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi ser gärna att du har arbetat inom grafisk produktion men det är inget krav.
Du rapporterar till avdelningschefen för distribution i Järfälla.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera och köra kuverteringsmaskiner
Adressering av trycksaker
Hantering av data / printfiler
Manuella arbetsuppgifter
Hjälpa till på andra avdelningar vid behov
Om dig
Du är noggrann, strukturerad och flexibel.
Du behöver ha datavana för att kunna hantera data/printfiler
Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av posthantering.
Det är meriterande om du har erfarenhet från den grafiska branschen
För att passa in hos oss är du en glad person som inte är rädd för att hugga i och rycka in för att lösa problem som kan uppstå.
Vi erbjuder
En arbetsplats med trevliga kollegor och korta beslutsvägar
Trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter
En tjänst med placering på vårt huvudkontor i Järfälla
Intresserad?
Om du tycker det låter intressant och tycker att det passar in på dig, skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och vi ser gärna att tjänsten tillsätts så snart som möjligt.
Vi tar endast emot ansökan via Ledigajobb.se. Ansök via knappen intill!
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta vår avdelningschef Mirsad Beganovic, mirsad.beganovic@multiplysolutions.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Multiply Solutions Sweden AB
(org.nr 556569-6068), https://www.multiplysolutions.se/sv
Bruttovägen 11 (visa karta
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175 43 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9994570