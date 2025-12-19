Kursledare/Specialist Trainor Sverige AB
Kursledare/Specialist - Trainor Sverige AB
Trainor är Nordens största utbildare inom elsäkerhet och marknadsledande inom eLearning. Med över 30 års erfarenhet driver vi branschens utveckling och erbjuder moderna utbildningslösningar, som förutom personliga utbildningar även inkluderar ett verklighetsförankrat, realistiskt och animerat material.
Trainor är en del av Apave Group, en internationell koncern med 14 000 anställda och över 150 års erfarenhet av hantering av säkerhetsrisker.
Om rollen
Vill du kombinera din tekniska kompetens med en meningsfull roll där du utbildar och vägleder andra inom elsäkerhet i Sverige? Trainor söker en prestigelös och engagerad Kursledare/Specialist som vill göra skillnad för branschen och bidra till framtidens kompetensförsörjning med fokus på elsäkerhet och lågspänning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda kurser inom elsäkerhet och lågspänning
Dela med dig av din praktiska erfarenhet och kompetens på ett pedagogiskt sätt
Bidra till utveckling av kursmaterial, både i klassrum och digitalt
Stötta deltagare att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete på ett säkert sätt
Delta i kunddialoger och ge råd som underlättar praktiskt arbete
Vem vi söker
Du har erfarenhet från praktiskt arbete inom el, exempelvis som montör, servicetekniker, inom industri, på nätbolag eller som konsult - och vill ta nästa steg.
Du behöver inte ha arbetat som utbildare tidigare. Det viktigaste är att du har en naturlig fallenhet för att förklara, engagera och stötta andra, och att du gillar att arbeta praktiskt och nära kursdeltagarna.
Vi tror att du har
Flera års erfarenhet inom el
God kunskap om ESA och elsäkerhetsföreskrifter (ESA-lärare är meriterande)
Auktorisation (A eller AL) är meriterande
En prestigelös och kommunikativ personlighet
Tekniskt djup kombinerat med pedagogisk förmåga
Vad vi erbjuder
En bred, varierad och meningsfull roll
Stort fokus på praktiskt arbete och kundkontakt
Möjlighet att påverka kursinnehåll och bidra till kompetensutveckling i branschen
• Fin kultur - vi är nyfikna, omtänksamma och tycker att det ska vara roligt på jobbet
Du har stor frihet i hur du lägger upp ditt arbete, men rollen är på heltid och utgår med fördel från Sundsvall, Solna eller Göteborg. Resor förekommer, ca 40 dagar/år.
