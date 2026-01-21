Kursledare inom trummor och slagverk
Studieförbundet Medborgarskolan / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Gävle Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Gävle
2026-01-21
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Gävle
, Falun
, Sala
, Uppsala
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Medborgarskolan - där intresse blir kunskap
Medborgarskolan ett av Sveriges ledande studieförbund som aktivt arbetar med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår värdegrund humanismen. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor.
Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter för varje medarbetare till kontinuerlig utveckling. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
Har du rytmen i blodet och älskar att dela med dig av din passion för musik? Vi söker en kursledare för trummor och slagverk i Gävle!Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Vi är en organisation med en stark humanistisk värdegrund, där demokrati, mångfald, och personlig utveckling står i centrum. Vårt mål är att främja utbildning och kultur för alla åldrar och bakgrunder, och vi gör det med stort fokus på samverkan och samhällsengagemang. Här hos oss bidrar du till en inkluderande miljö där respekt, lyhördhet och tydlig kommunikation skapar en trygg och inspirerande arbetsplats.
Din roll
Som kursledare kommer du att:
• Utveckla och leda engagerande och roliga kurser i trummor och slagverk.
• Anpassa undervisningen efter deltagarnas olika nivåer och bakgrunder.
• Inspirera till kreativitet och personlig utveckling genom musik.
Vi värdesätter samarbete och spontanitet, och du kommer ha chansen att dela med dig av din pedagogiska förmåga i en miljö som uppmuntrar kreativitet och unika bidrag.
Vad vi erbjuder
• Timarvode enligt kollektivavtal eller avtalad ersättning för ditt uppdrag.
• Flexibla arbetstider, där du kan påverka hur dina kurser passar in i ditt schema.
• Möjligheter till personlig och professionell utveckling.
• Tidsbegränsade anställningar med möjlighet till återkomst efter kursens slut.
Vem är du?
Du är någon som:
• Har erfarenhet av att spela trummor och slagverk och en stark vilja att dela med dig av ditt kunnande.
• Lovar att hålla takt och rytm i undervisningen.
• Är engagerad och inkluderande, och ser varje deltagare som en unik person.
Om du är redo att ta steget och leda våra kurser med takt och passion, vill vi gärna höra från dig!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Magnus Östgren magnus.ostgren@medborgarskolan.se 010-157 5924 Jobbnummer
9696529