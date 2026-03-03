Kursledare inom språk till Sörmland
2026-03-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
, Västerås
, Enköping
, Katrineholm
, Sala
eller i hela Sverige
Medborgarskolan Mitt söker nu kursledare inom språk för enskild- och gruppundervisning kvällar och helger till Eskilstuna (alternativt i Strängnäs/Nyköping/på distans).
Medborgarskolan - där intresse blir kunskap
Medborgarskolan ett av Sveriges ledande studieförbund som aktivt arbetar med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår värdegrund humanismen. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor.
Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter för varje medarbetare till kontinuerlig utveckling. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
Om rollen
Som kursledare leder du studiecirklar, kurser eller enskild undervisning i exempelvis italienska, spanska eller franska. Undervisningen kan ske i Eskilstuna, Strängnäs eller Nyköping - och vi erbjuder även möjlighet att hålla distanskurser.
Kursinnehållet utformas tillsammans med oss utifrån din kompetens, deltagarnas nivå och mål.
Det kan handla om:
• Nybörjarkurser
• Fortsättningskurser
• Konversationskurser
• Grammatik och språkstruktur
• Kultur- och temainriktade kurser
• Individanpassad undervisning
Vi ser gärna att deltagarna får utveckla:
• Hörförståelse
• Talförmåga och uttal
• Läsförståelse
• Skriftlig kommunikation
• Ordförråd och språksäkerhet
Vi söker dig som:
• Bor i eller i Eskilstuna, Strängnäs eller Nyköping
• Vill arbeta extra vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning
• Har goda kunskaper i italienska, spanska eller franska (gärna dokumenterade genom studier eller erfarenhet)
• Har pedagogisk förmåga
• Har en vilja att engagera och inspirera andra
• Vill vara med och bidra till folkbildningens värde
Det här erbjuder vi:
• Ett stimulerande och meningsfullt uppdrag där du får göra skillnad
• Stöd och pedagogiskt utbyte inom Medborgarskolan
• Frihet att utforma dina egna kurser och idéer
• Ett arvoderat uppdrag med flexibla arbetstider - kurser hålls främst kvällar och helger
Intervjuer sker löpande.
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Timlön per studietimme. En studietimme=45 minuter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9773344