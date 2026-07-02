Kursledare i tyska på distans
Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet / Pedagogjobb / Trollhättan Visa alla pedagogjobb i Trollhättan
2026-07-02
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Inför hösten 2026 söker vi en kursledare i tyska på distans. Är du från Tyskland och vill inspirera andra genom att dela med dig av det tyska, eller kanske har du bott en längre tid i Tyskland och kan språket och kulturen som en infödd? då har du den kompetens som vi vill ha. Folkuniversitetet erbjuder språkkurser från hela världen och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt kursutbud.
Uppdraget
Som kursledare på Folkuniversitetet får du möjlighet att både vägleda och motivera deltagare i deras språkutveckling. Uppdraget innebär att du leder studiecirklar där undervisningen genomsyras av en kommunikativ språksyn och riktar sig till såväl privatpersoner som företagskunder och offentlig sektor. Kurserna hålls i huvudsak under kvällstid, 1–2 gånger per vecka, under vår- och höstterminen (januari–maj samt augusti–december)
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har goda kunskaper i tyska och ett intresse att främja andra människors lärande och utveckling, oavsett bakgrund. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa vuxna eller har lett grupper på annat sätt. Goda kunskaper i svenska är också en förutsättning för uppdraget.
Som kursledare hos Folkuniversitetet förväntas du:
Ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential.
Dela vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Anställningsform
Objektanställning.
Uppdraget omfattar 1–3 kurser per termin.Publiceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2026-09-01via vår e-rekrytering. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.
Om Folkuniversitetet Sverige
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet
461 31 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Folkuniversitetet Jobbnummer
9989354