Kursledare i programering
2025-09-17
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan region Syd är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning), företagsutbildningar samt är leverantörer av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha i Helsingborg och Eslöv. Läs mer om Medborgarskolan region Syds verksamheter på www.medborgarskolan.se
Vill du inspirera unga att upptäcka programmering och spelutveckling?
Medborgarskolan söker nu en engagerad och pedagogisk ledare som kan hålla i en ny omgång av vårt spelutvecklingsprojekt. Projektet riktar sig till ungdomar långt från arbetsmarknaden och ger dem möjlighet att utveckla både tekniska och kreativa färdigheter genom att skapa egna spel.
Om rollen
Som ledare ansvarar du för att planera och genomföra träffar på distans (t.ex. via Discord). Du introducerar deltagarna till grunderna i programmering och speldesign, leder dem steg för steg i arbetet och skapar en trygg miljö där de kan växa i sin egen takt. Projektet bygger på delaktighet - deltagarnas intressen och idéer får styra utvecklingen.
Vi söker dig som har:
• Kunskap i programmering och spelutveckling, gärna i Godot, Unity eller liknande motor.
• Förståelse för grundläggande speldesign och programmeringskoncept (loopar, if-satser, metoder, koordinatsystem m.m.).
• Vana av versionshantering (Git) och digitalt samarbete.
• Förmåga att använda digitala mötesplattformar (t.ex. Discord) på ett pedagogiskt sätt.
• Pedagogisk förmåga att förklara komplexa saker enkelt och att anpassa tempo och innehåll efter deltagarnas behov.
• Lyhördhet och tålamod - du möter deltagarna där de är, skapar motivation och uppmuntrar kreativitet.
• Gärna erfarenhet av att arbeta med ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.
Vi erbjuder dig:
• Möjligheten att göra verklig skillnad i ungas liv genom att öppna dörrar till teknikens och spelutvecklingens värld.
• Ett kreativt och flexibelt uppdrag där du själv har utrymme att forma upplägg och arbetssätt.
• Stöd från Medborgarskolan och samarbetspartners som aktivitetsansvariga i kommunen.
Plats: Distans (med möjlighet till enstaka fysiska träffar)
Omfattning: Projektbaserat, med start enligt överenskommelse
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett deltidsjobb.
Medborgarskolan Kontakt
Teamledare
Rebecka Magnusson rebecka.magnusson@medborgarskolan.se 0738667662
