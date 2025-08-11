Kursledare i Piano sökes

Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falkenberg
2025-08-11


Medborgarskolan i Falkenberg söker ledare till enskild undervisning i pianospel för vuxna och ungdomar.

Vi söker dig som brinner för att lära ut och att hjälpa deltagare att växa i sitt spelande.
Det är meriterande om du har pedagogisk erfarenhet.

Undervisningen sker i form av enskild undervisning där man träffar deltagare på tu man hand, och man arbetar som cirkelledare.
Kurserna planeras till vardagseftermiddagar. Inledningsvis onsdagar, och sker i Medborgarskolans lokaler.

Anställningen är en objektsanställning och kollektivavtal finns.

Låter det intressant?
Hör av dig idag!



Medborgarskolan är en ideell bildnings- och utbildningsorganisation med en humanistisk värdegrund. Vi vill vara den självklara mötesplatsen för människor som vill utvecklas och skaffa kunskap.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studieförbundet Medborgarskolan

Arbetsplats
Medborgarskolan

Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland
jesper.wiland@medborgarskolan.se

Jobbnummer
9452443

