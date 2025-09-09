Kursledare i mat och bak
Vi söker dig som är en kunnig och pedagogisk ledare till våra kurser i matlagning och bakning. Du brinner för allt som har med matlagning att göra och vill dela med dig av din kunskap till andra. Du tycker om att träffa många nya människor och har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i grupp.
Som person är du lyhörd, strukturerad och strävar efter god kvalitet och nöjda kursdeltagare. Du har en social personlighet och är duktig på att bygga relationer.
Undervisningen sker i form av gruppundervisning och du kommer att arbeta som cirkelledare. Anställningen är en objektsanställning och kollektivavtal finns.
Medborgarskolan finns i hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vi välkomnar alla och vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens. Medborgarskolan Region Väst, med regionkontor i Göteborg, omfattar Västra Götaland och Halland.
Vi söker ständigt efter nya eldsjälar till vår folkbildningsverksamhet och ser fram emot din ansökan. Skicka in CV och personligt brev till goteborg@medborgarskolan.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
