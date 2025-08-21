Kursledare i Kroatiska
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten / Pedagogjobb / Trollhättan Visa alla pedagogjobb i Trollhättan
2025-08-21
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Trollhättan
, Lidköping
, Göteborg
, Skara
, Borås
eller i hela Sverige
Folkuniversitetet i Trollhättan bedriver öppen kursverksamhet i språk. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt kursutbud och vill gärna ha kontakt med dig som är van vid språkundervisning. Våra cirklar går huvudsakligen kvällstid, några timmar per vecka.
Uppdraget
Våra kurser riktar sig till privatpersoner såväl som till företagskunder och offentlig sektor och undervisningen genomsyras av en kommunikativ språksyn. Vi har kurser på kvällstid, januari-maj samt augusti-december. Uppdraget som kursledare i Kroatiska omfattar 1-2 kvällar per vecka under vår och höstterminen.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet och goda kunskaper i kroatiska, samt ett starkt intresse för att främja människors lärande och utveckling, oavsett bakgrund. Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa vuxna eller har annan erfarenhet av att leda grupper. Du bör också ha goda kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du bor i Trollhättan med omnejd.
Som kursledare hos Folkuniversitetet förväntas du: Ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential.
Dela vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Anställningsform Objektanställning.
Uppdraget omfattar 1-3 kurser per termin.
Anställningsform
Timanställning.Publiceringsdatum2025-08-21Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2025-09-20 via vår e-rekrytering. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.
För ytterligare information och frågor
Janette Lindforss janette.lindforss@folkuniversitetet.se
Om Folkuniversitetet Sverige
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar. Läs mer om Folkuniversitetet som arbetsgivare. Ersättning
Anställningen är en timanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Janette Lindforss janette.lindforss@folkuniversitetet.se 0520505069 Jobbnummer
9468715