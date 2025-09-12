Kursledare i konst, måleri och bildskapande
2025-09-12
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Folkuniversitetet erbjuder dag- och kvällskurser samt föreläsningar inom områden som språk, ekonomi, kommunikation, skrivande och estetiska ämnen. Våra kurser riktar sig främst till privatpersoner men även föreningar och företag.
Om uppdraget
Vi söker kursledare inom konst med inriktning mot exempelvis akvarell, akryl, kroki, skisstekniker eller serieteckning. Även andra ämnen inom bildskapande är av intresse. Kanske är du konstnär, illustratör eller bara brinner för att skapa - och vill inspirera andra att utveckla sitt eget uttryck.
Våra kurser genomförs främst på kvällstid men det kan även vara aktuellt med kurser på dagtid och helger i våra lokaler belägna i Varberg.
Du planerar och genomför självständigt dina kurser samt följer upp och registrerar närvaro.
Din kompetens och bakgrund
Du har ett stort intresse och sakkunskap inom ämnesområdet samt finner glädje i att lära ut till andra. Tidigare erfarenhet av att undervisa vuxna är meriterande. Eftersom undervisningen sker på svenska bör du kunna uttrycka dig väl på svenska.
Som kursledare på Folkuniversitetet förväntas du ha förmåga att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential. Det är viktigt att du tycker det är roligt att förmedla kunskap och att du ser det positiva i att kursdeltagare utvecklas.
Du är flexibel, lyhörd och strukturerad och har vana av att arbeta självständigt. Vi förutsätter också att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Anställningsform
Anställningen är en objektanställning (anställning per kurs) med ersättning per studietimme. Planering sker i nära samverkan med ansvarig personal på Folkuniversitetet.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2025-09-30 via vår e-rekrytering. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information och frågor
Lilie Drugge, Utbildningsledare, lilie.drugge@folkuniversitetet.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
