Kursledare i finska
Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
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Kursledare i finska, Göteborg
Folkuniversitetets i Göteborg erbjuder kurser i språk från hela världen och vi är också testcenter för IELTS och Swedex. Nu söker vi en kursledare till en kvällskurs i finska med anställning på timbasis. Sista ansökningsdag 10 augusti 2026
Värdesätter du oberoende och ett vetenskapligt förhållningssätt? Brinner du för pedagogisk förnyelse? Då kan vi vara rätt arbetsgivare för dig.
Uppdraget
Kursverksamheten erbjuder dag- och kvällskurser samt längre utbildningar och föreläsningar inom områden som språk, ekonomi, kommunikation, skrivande, hälsa och hållbar utveckling i språk från hela världen. Vi är också testcenter för IELTS och Swedex. Våra kurser riktar sig till privatpersoner såväl som till företagskunder och offentlig sektor och undervisningen genomsyras av en kommunikativ språksyn. Vi har kurser på alla nivåer dagtid året runt och på kvällstid januari-juni samt september-december.
Uppdraget som kursledare i finska omfattar 1 kväll per vecka från höstterminen 2026.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i det finska språket och med ett intresse för kultur- och samhällsfrågor som rör Finland. Du ska också ha goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av att undervisa vuxna eller har annan erfarenhet av att leda grupper.
Som pedagog hos Folkuniversitetet förväntas du ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential.
Anställningsform
Timanställning Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2026-08-10 via vår e-rekrytering. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.
För ytterligare information och frågor
Josephine Scheres Tropp (Utbildningsledare) josephine.scheres@folkuniversitetet.se
Om Folkuniversitetet Sverige
Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Vi är bildade av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitetet. Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Folkuniversitetet Jobbnummer
9959500