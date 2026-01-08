Kursledare i cello sökes till Kulturama
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-01-08
Kulturamas kursverksamhet erbjuder kurser inom alla estetiska ämnen - musik, sång, dans, teater, foto, film och kommunikation. Totalt går cirka 2 500 elever på kurs per vecka. Kursverksamheten bedrivs i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Kulturama är en egen enhet inom studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm. Kurser som genomförs under namnet Kulturama anordnas således av Medborgarskolan och ska uppfylla Folkbildningsrådets regler för studiecirklar.
Vi söker kursledare på deltid till vår celloundervisning på Kulturamas kursverksamhet!
Kurserna startar v.7 och pågår i 10 veckor med uppehåll för lov v.9 och v.15. Verksamheten består av både gruppundervisning och enskild undervisning för vuxna från nybörjare till avancerad nivå. Tiderna för verksamheten är förlagd till tisdagskvällar mellan ca 16-21, med utrymme för variation. Terminen avslutas med konsert med stråkorkester 24/5 tillsammans med kursverksamhetens fiolelever (rep 16-17/5). Observera att detta är ett extrajobb på deltid.
Du blir objektsanställd/timanställd som studiecirkelledare på Medborgarskolan Stockholm och vi följer studieförbundens löne- och anställningsavtal.
Maila in ditt CV till: gabriel.sjowall@kulturama.se
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens. Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH- utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.
Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm Ersättning
250 kr/studietimme (à 45 min), semesterersättning ingår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsutvecklare musik Kulturama
Gabriel Sjöwall gabriel.sjowall@kulturama.se 076-495 06 67 Jobbnummer
9674488