Kursledare i Akvarellmålning

Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falköping
2026-06-16


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Medborgarskolan i Falkenberg söker nu en kursledare i Akvarellmålning.
Vi söker dig som har god erfarenhet av akvarellmålning och tycker om att dela med dig av dina kunskaper. Konstnärlig eller pedagogisk utbildning är meriterande, men praktisk erfarenhet och god förmåga att lära ut är viktigast.Uppdraget gäller kurser i Falkenberg. Det finns möjlighet till återkommande uppdrag över flera terminer.

Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i akvarellmålning
Kan lära ut på ett tydligt och engagerande sätt
Trivs med att möta vuxna deltagare
Är ansvarstagande och trygg i rollen som kursledare

Välkommen med din ansökan.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Studieförbundet Medborgarskolan, https://www.medborgarskolan.se
Holgersgatan 21 (visa karta)
311 34  FALKENBERG

Arbetsplats
Medborgarskolan

Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Jesper Wiland
jesper.wiland@medborgarskolan.se

Jobbnummer
9965089

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