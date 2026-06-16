Kursledare i Akvarellmålning
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falköping Visa alla pedagogjobb i Falköping
2026-06-16
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Falköping
, Skara
, Skövde
, Lidköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Medborgarskolan i Falkenberg söker nu en kursledare i Akvarellmålning.
Vi söker dig som har god erfarenhet av akvarellmålning och tycker om att dela med dig av dina kunskaper. Konstnärlig eller pedagogisk utbildning är meriterande, men praktisk erfarenhet och god förmåga att lära ut är viktigast.Uppdraget gäller kurser i Falkenberg. Det finns möjlighet till återkommande uppdrag över flera terminer.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i akvarellmålning
Kan lära ut på ett tydligt och engagerande sätt
Trivs med att möta vuxna deltagare
Är ansvarstagande och trygg i rollen som kursledare
Välkommen med din ansökan.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se
Holgersgatan 21 (visa karta
)
311 34 FALKENBERG Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9965089