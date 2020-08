Kurskoordinator (tidsbegränsad anställning) - Stockholms Universitet - Speciallärarjobb i Stockholm

Stockholms Universitet / Speciallärarjobb / Stockholm2020-08-25vid Företagsekonomiska institutionen. Sista dag att ansöka är 2020-09-16.Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och ca 3 500 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Institutionen har ett omfattande internationellt kontaktnät med utländska utbildnings- och forskningspartners.Den administrativa sektionen vid Företagsekonomiska institutionen är en stor administrativ grupp som består av flera funktioner. Sektionen har som mål att ge service av hög kvalitet till både studenter och anställda samt stödja och bidra till utveckling av utbildning och forskning vid institutionen.2020-08-25Ett övergripande administrativt ansvar för de kurser på grund- som avancerad nivå som ligger inom ramen för ansvarsområdet. Arbetet innebär att ha nära kommunikation, och täta kontakter med såväl studenter som lärare i allehanda studieadministrativa frågor, personligen, via mejl och telefon. Därtill deltar du tillsammans med övriga kurskoordinatorer i sektionsgemensamma processer.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta: schemaläggning, registrering av studenter, inrapportering av betyg och tillgodoräknande, stöd kring bemanningsplanering, kursuppföljning samt löpande arkivering. Vi arbetar dagligen i administrativa system som Ladok, Fastreg, Athena och TE Core för vilka institutionen och universitetet erbjuder utbildning och introduktion.Övriga administrativa uppgifter kan förekomma, till exempel, genomlysning och utveckling av rutiner och processer samt organisation av möten och events.Vi söker dig som har en magister/masterexamen eller motsvarande, med företagsekonomi som huvudområde. Erfarenhet av administrativt arbete på universitet är meriterande. Arbetet kräver en väl utvecklad kommunikativ kompetens, hög integritet och förmåga att upprätthålla universitetets regelverk, empatisk förmåga och trovärdighet. Arbetet kräver också god samarbetsförmåga och att du är välorganiserad, flexibel och kan ta egna initiativ. Du kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.AnställningsvillkorAnställningen avser visstidsanställning på två år, heltid. Tillträde snarast. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Närmare information om anställningarna lämnas av administrativ chef, Vladimir Vesovic, tfn 08-16 17 66, vladimir.vesovic@sbs.su.se Fackliga företrädareIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se , samt seko@seko.su.se (SEKO).Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar - sökande.Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2020-09-16Stockholms Universitet5333223