Kursansvarig Yrkesbiodlarutbildningen
2026-01-08
Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.
Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor samt på förvaltningsnivå driver vi också olika projekt inom en rad områden. Till förvaltningen hör också Validering Väst samt uppdrag VIA som är ett stöd för individer som står längre från arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.
Fristads folkhögskola med ca 130 studerande erbjuder allmän kurs på gymnasienivå, trädgårdsutbildning, undersköterskeutbildning, vävkurs och Växa - en kurs för personer med funktionsvariation på plats i Fristad. Ytterligare 60 studerande läser allmän kurs, yrkesbiodling eller vävning på distans. På skolans internat finns det boende för cirka 40 deltagare. Skolan har också konferensverksamhet. Sammanlagt är vi drygt 40 anställda som arbetar med undervisning och service.Publiceringsdatum2026-01-08Beskrivning
Yrkesbiodlarutbildningen på halvfart och halvdistans består av 10 skolförlagda träffar under biodlingssäsong med digitala lektioner veckorna däremellan.
Utöver kursansvarig undervisar ett antal experter inom sitt specialområde - några digitalt, några på plats. Utifrån folkhögskolepedagogiken är det fokus på det gemensamma lärandet och samarbetet. Praktiska övningar i bigården, teori, grupparbeten och studiebesök varvas. Som lärare är det viktigt att se, värdesätta och ta tillvara varje deltagares unika erfarenheter.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en kursansvarig som håller ihop kursens olika delar och skapar en röd tråd både för deltagarna och de externa experterna. I uppdraget ingår antagning, schemaläggning, samordning av de digitala lektionerna, de platsförlagda träffarna (inkl studiebesök) och examineringen samt kontakt med Hantverksrådet gällande gesällbreven. Det är ett plus om man även kan undervisa i livsmedelshantering. Kursansvarig sköter också nödvändiga sysslor i skolans bigård de veckorna deltagarna inte är på plats och ska kunna rycka ut ifall det händer något i bigården.Kvalifikationer
Du har yrkesbiodlarexamen och erfarenhet av att driva eget biodlingsföretag. Du är eller har varit engagerad i en förening och har ett bra kontaktnät inom yrkesbiodlingen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning eller pedagogisk verksamhet. Att du har arbetat på eller själv gått på folkhögskola är också ett plus.
Du behöver bo inom ett rimligt avstånd från skolan för att kunna sköta bigården.Anställningsvillkor
Tjänsten tillträdes först i januari 2027, men annonseras redan nu för att skapa goda förutsättningar för överlämning & upplärning under pågående kurs 2026. Den som får tjänsten ges då möjlighet att vara med nuvarande kursansvarig på vissa moment. Ersättning för det utgår på timbasis.
Vem trivs hos oss?
Folkhögskolan är en fri utbildningsform där lärandet och deltagarnas personliga utveckling står i fokus.
Vi söker dig som har en god organisationsförmåga och är strukturerad och självgående. Dessutom har du lätt för att samarbeta med kollegor, deltagare och skolledning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Vissa resor ingår i arbetet då möten och samarbeten med övriga folkhögskolor inom Västra Götalandsregionens folkhögskolor förekommer.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
