Kursansvarig lärare Språk och vardagsliv
Stiftelsen Sjöviks Folkhögskola
2025-10-04
Vill du göra verklig skillnad i människors liv?
Vi söker nu en engagerad och trygg kursansvarig lärare till en ny folkhögskolekurs.
Kursen riktar sig till personer som står en bit från arbetsmarknaden och som behöver stärka sina kunskaper i svenska, samhällsorientering och kultur. Deltagarna har olika bakgrunder och erfarenheter och har inte kommit så långt i sina språkstudier.
Därför söker vi dig som har ett stort hjärta, ett pedagogiskt driv och en förmåga att möta varje individ där hen befinner sig.
Om kursen
Kursen riktar sig till cirka 15 deltagare och har som mål att stärka deltagarnas språkliga och sociala kompetens genom praktisk svenska, samhällskunskap och kultur. Kursen driv spå heltid och innehåller även inslag av kreativt skapande och hemkunskap.
Fokus ligger på att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö där deltagarna får möjlighet att växa i sin egen takt.
Du kan läsa mer om kursen på vår hemsida. Publiceringsdatum 2025-10-04
Som kursansvarig lärare kommer du att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska, samhällskunskap och vardagsliv.
Arbeta nära deltagarna och anpassa undervisningen efter deras behov och förutsättningar.
Samarbeta med kollegor som ansvarar för kursens övriga delar.
Vara en trygghet och förebild som skapar struktur och motivation i vardagen.
Delta i skolans gemensamma arbete och bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden, gärna inom folkhögskola, AME, etableringsinsatser, socialt arbete eller liknande.
Är trygg, lyhörd och har ett genuint intresse för människor.
Är självgående och har förmåga att skapa och utveckla kursinnehåll i samverkan med deltagarna.
Har pedagogisk utbildning eller annan relevant erfarenhet.
Har B-körkort.
Det är nödvändigt att du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder
En meningsfull och utvecklande arbetsplats där du gör skillnad och ges stort utrymme för egen påverkan.
Heltidsanställning (100 %), ferietjänst.
Tidsbegränsad anställning från omgående till 2026-05-06 (med möjlighet till förlängning).
Provanställning tillämpas.
Lön enligt gällande kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: anneli.karlsson@sjovik.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Språklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sjöviks Folkhögskola
, https://www.sjovik.eu/utbildning/profilkurser/sprak-och-vardagsliv/
Sjövik Folkhögskolan 40 Skolhus (visa karta
775 95 FOLKÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Anneli Karlsson anneli.karlsson@sjovik.eu 022667821 Jobbnummer
9540700