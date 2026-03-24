Kursamanuens psykiatrikurs inom läkarprogrammet
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper / Skolassistentjobb / Uppsala Visa alla skolassistentjobb i Uppsala
2026-03-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med undervisning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/.
Arbetsuppgifter
Vi söker en kursamanuens. Huvuduppgiften är administration av undervisningen i Psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri på läkarprogrammet på termin 7. Administrativt arbete med schemaläggning, planering av studentmottagning, tentamen samt planering av nya kurstillfällen ingår. Du deltar i undervisningen och är ett stöd till både studenter och våra lärare. Du arbetar i flera olika digitala plattformar, bl.a. hantering av e-tentor (tex Inspera, Studium, Timeedit).
Kvalifikationskrav
Som sökande är du aktivt studerande på Läkarprogrammet eller annan utbildning inom Medicinsk- farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Arbetet som amanuens innebär många sociala kontakter, varför det är viktigt att ha en mycket väl utvecklad samarbetsförmåga samt förmåga att kommunicera på ett lyhört sätt. Terminens början och slut är arbetsintensiva och många arbetsuppgifter ska hanteras samtidigt på kort tid vilket innebär att mycket stor vikt också läggs vid personliga egenskaper som noggrannhet, struktur och flexibilitet.
Goda kunskaper i svenska krävs samt god förmåga av att arbeta i flera olika datasystem.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
- Erfarenhet av undervisning, särskilt i Problembaserat lärande (PBL) och i psykiatri
- Godkänd psykiatrikurs på läkarprogrammet
- Erfarenhet och skicklighet i de administrativa systemen Studium, Inspera och Timeedit
- Erfarenhet av att vara amanuens
Om anställningen
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Enbart den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Anställningen är tidsbegränsad under perioden från 2026-08-10 till 2027-01-15. Omfattningen är 50 %. Tillträde 10 augusti 2026. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Robert Bodén, mailto:robert.boden@uu.se
Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2026, UFV-PA 2026/907.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/907".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 202100-2932)
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
9816146