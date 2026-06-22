Kuratorsvikariat 1 år Barn- och ungdomsmedicin
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Kuratorjobb / Falun Visa alla kuratorjobb i Falun
2026-06-22
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du göra verklig skillnad i barns och ungas liv - varje dag? Välkommen till oss på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Falun!
Hos oss möter du barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer och får chansen att vara ett avgörande stöd på deras resa. Du blir en viktig del i ett engagerat, tvärprofessionellt team där samarbete och kunskapsutbyte står i centrum. Falun erbjuder en unik kombination av småstadscharm och närhet till natur och friluftsliv - perfekt för dig som söker balans i livet.
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna är en länsklinik. I Falun finns slutenvård med en neonatalavdelning och en avdelning för 0-18 år där förutom barnmedicinska patienter även kirurgiska och ortopediska patienter vårdas. För längre polikliniska besök och behandlingar finns dagvårdsverksamhet.
Inom öppenvården finns mottagningar i Falun och Mora där alla subspecialiteter inom barnmedicin finns representerade. Organisatoriskt tillhör kuratorn den paramedicinska gruppen tillsammans med fysioterapeuter, lekterapeuter och dietister.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som kurator hos oss arbetar du med psykosocialt stöd och utredningsarbete, krissamtal, samverkan med skolor, försäkringskassan och socialtjänst. Du bidrar aktivt i utvecklingen av vårt medicinska arbete och kommer att träffa familjer inom barnmedicinsk slutenvård och öppenvård. Du kommer även att vara en del i diagnosteam kring barn och familjer tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterska, dietist och fysioterapeut.
Tjänsten avser vikariat 2026-10-01 till och med 2027-09-30.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer inom hälso- och sjukvård
Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom flexibilitet och stresstålighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Region Dalarna kommer att införa krav på legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator från 2029-07-01 för de som ska arbeta som kuratorer inom hälso- och sjukvården. Om du erbjuds tjänst och saknar legitimation kommer du att behöva en kompletterande utbildning för att uppnå behörighet att söka legitimation. Detta planeras i samråd med din närmaste chef.
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Malin Ekdahl Malin.Ekdahl@regiondalarna.se 023-492605 Jobbnummer
9971952