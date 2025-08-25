Kurator vik
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Till Svalöv kommer du enkelt med tåg. Du kan t.ex. ta dig från Malmö till Svalöv på 35 minuter.
I centrala elevhälsan ingår specialpedagoger, psykologer, logopeder, skolkuratorer och skolsköterskor. Vi är ett team som arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande, i kommunens skolor och förskolor. Din egen utveckling är också en förutsättning för att tackla de utmaningar vi möter i uppdragen och vi vill därför kunna ge dig möjligheter till egen långsiktig fortbildning.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Är du intresserad av ett varierande och roligt jobb? Då är du välkommen till oss!
Du kommer att ingå i Svalövs kommuns centrala elevhälsa och vara verksam ute på kommunens skolor. Tjänsten kommer vara riktad mot två av kommunens låg- och mellanstadieskolor.
Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam med din psykosociala kompetens. Arbetet består av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på elev-, grupp och organisationsnivå. Du har ett nära samarbete med elevhälsan och övrig personal på skolan. I din roll erbjuder du även samtal med vårdnadshavare och ger information om samhällets olika hjälp- och stödmöjligheter. Det ingår även att du samarbetar med externa aktörer såsom BUP, habilitering och socialtjänst.
Dessutom samverkar du ofta tillsammans med skolkuratorskollegor inom enheten för att hitta systematik i det kommunövergripande, kvalitetssäkrande arbete samt verka för likvärdighet och tillgänglighet i uppdraget.
Du kommer att ha tillgång till regelbunden extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och ser gärna att du har arbetat som skolkurator tidigare. Du är lyhörd för elevernas behov och har en god förmåga till samverkan med såväl elever, vårdnadshavare, pedagoger och kollegor. Du har god kännedom om skolans styrdokument och kvalitetsarbete för såväl den psykosociala insatsen som för elevhälsans arbete. Du har även erfarenhet av att arbeta i ett tvärprofessionellt team samt en förmåga att arbeta självständigt. Vi förutsätter att du är bra på att organisera och strukturera, samt driva och ta ansvar för utmaningar ute på fältet. Det är viktigt att du känner dig trygg i din roll och vågar att stå upp för egna åsikter.
Det är meriterande om du har gått utbildningen socialt arbete i skolan och/eller har någon erfarenhet av att leda föräldragrupper, t.ex. ABC.
God datorvana krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
