Kurator Välkomnas Till Laro

Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Vi arbetar med läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, såkallad LARO.
LARO-mottagning 1 Högsbo är en av fyra öppenvårdsmottagningar inom LARO-verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därutöver har vi en dagvård med fokuserar på de patienter i behov av utökat psykosocialt stöd. På LARO 1 Högsbo träffar vi patienter som är i rehabiliteringsfas av sin behandling. Mottagningen fokuserar på att skapa stabilitet och förbättrad livssituation. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, psykolog, medicinsk sekreterare. Vi ingår alla i tvärprofessionella team för att patienten ska erhålla bästa möjliga vård och behandling.Dina arbetsuppgifter
Som kurator på LARO finns du tillgänglig för de patienter som önskar besöka verksamheten på Drop-In. Du länkar vidare till andra professioner och samverkanspartners vid behov och möter patienten där den är för stunden. Eftermiddagarna ger utrymme för individnära uppföljningar med stort fokus på samverkansarbete/SIP och verksamhetsrelevanta möten. Som kurator ansvarar du för det psykosociala utrednings- och behandlingsarbetet. Patientkontakten sträcker sig ofta över många år och du kommer tillsammans med patienten att arbeta motivationsinriktat kring dennes behov. Du kommer vara den sammanhållande länken mellan interna och externa vårdgivare och andra som finns i nätverket kring patienten. Du kommer också utöver det löpande öppenvårdsarbetet ingå i vårt nybesöksteam där vi tar emot personer som önskar söka LARO behandling.
Vad kan vi erbjuda dig som söker?
Hos oss får du en individuell anpassad introduktion och bredvidgång. Erfarna kollegor kommer att stötta dig att komma tillrätta i ditt nya jobb och vi erbjuder internutbildning avseende opioidberoende. På Verksamhetsområde Beroende har vi en pågående utbildningsinsats avseende MI (motiverande samtal) och återfallsprevention. Ett aktivt kuratorsnätverk finns på kliniken.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Har du erfarenhet av beroendevård och/eller psykiatri är det meriterande, likaså om du har erfarenhet av återfallspreventivt arbete, motivationsarbete enligt MI och/eller arbetat med skademinimerande insatser tidigare. Erfarenhet av dokumentationssystemet Melior är önskvärt. Arbetet kräver att du har en personlig mognad. Det är viktigt för oss att du har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
