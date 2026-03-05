Kurator till Vuxenhabiliteringen
Habilitering, syn och hjälpmedel
Habilitering , syn och hjälpmedel är en länsövergripande verksamhet som erbjuder tvärprofessionella och specialiserade insatser och hjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna med långvariga funktionsnedsättningar.
Vill du vara med och utveckla framtidens habilitering?
Vuxenhabiliteringen erbjuder insatser till vuxna, till deras närstående och övrigt nätverk. Utifrån behov samverkar vi med andra verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunen och andra samhällsaktörer. Tillsammans bidrar vi till en positiv utveckling för patienten i form av:
- bästa möjliga funktion och aktivitet
- fysiskt och psykiskt välbefinnande
- delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor
Hos oss får du drivna och engagerade kollegor. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och lägger mycket fokus på introduktion och mentorskap av nya medarbetare. Vi bedriver också ett strukturerat utvecklingsarbete med fokus på evidensbaserade insatser både individuellt och i grupp, samt ett utökat utbud av e-tjänster. Som en hälsofrämjande arbetsplats erbjuder vi gemensamma friskvårdsaktiviteter och friskvårdstimme.
Din arbetsplats
På vuxenhabiliteringen arbetar förutom kuratorer även psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder. Diskussioner om gemensamma yrkes- och habiliteringsrelevanta frågor pågår ständigt inom och över professionsgränserna. Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade kring aktuell forskning på området habilitering.
Vuxenhabiliteringens målgrupper är personer med autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och förvärvade hjärnskador. Våra patienter har en eller flera av dessa svårigheter. Målet med alla insatser i vår verksamhet är att optimera möjligheten för individer med en varaktig funktionsnedsättning att, utifrån egna förutsättningar, leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vi söker nu två kuratorer, varav en tjänst är en tillsvidaretjänst och en är ett vikariat på ett år med start i augusti 2026.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som kurator är du en viktig kompetens i teamet runt patienten och arbetar med bedömning och behandling av vuxna med funktionsnedsättning. Du kommer att ingå i ett team som framför allt möter personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Våra insatser riktar sig både till personer i målgruppen och till deras närstående, företrädare och personal.
Vi samverkar både inom och utanför verksamheten, vilket gör din samarbetsförmåga särskilt viktig. Du behöver kunna arbeta självständigt men också bidra aktivt i teamarbete, då arbetsuppgifterna varierar beroende på patienternas behov. Vi ser också gärna att du har ett starkt intresse för utvecklingsarbete, eftersom vi befinner oss i en intensiv fas av förändring - både inom vår egen verksamhet och inom kunskapsområdet habilitering.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- socionomexamen
- förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar och behålla lugnet även när arbetet är intensivt eller oförutsägbart
- lätt för att samarbeta med andra. Du kommunicerar tydligt och bidrar till ett öppet och respektfullt arbetsklimat
- förståelse för hur din insats påverkar helheten och agerar med verksamhetens bästa i åtanke
- ett arbetssätt som präglas av god planering, struktur och förmåga att prioritera även i komplexa situationer
- ett nyfiket och lösningsorienterat förhållningssätt där du gärna bidrar med idéer och utvecklingsförslag
Det är meriterande om du har erfarenhet av habilitering och/eller arbete med våra målgrupper: personer med autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller förvärvade hjärnskador.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan bidra till vårt team. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för människor med funktionsnedsättning, varje dag. Tillsammans utvecklar vi framtidens habilitering!
Om Region Värmland
